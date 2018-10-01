黃金周高鐵廣州南30班車全滿 國慶首日陸客訪港料年增10%

「十一黃金周」長假期今 (1) 日展開，深圳各口岸日均出入境人數預計將達 78 萬餘人次，其中出發至香港西九龍站的廣深港高鐵車票已出售約 17.5 萬張。

購票網站顯示，今日由廣州南出發至西九站的 30 班短途列車車票已全數售罄。香港旅遊業界人士預料，今天國慶日大陸訪港旅客將年增 10%，再加上本地酒店預訂銷情樂觀，相信會迎來一個不錯的黃金周。

深圳邊檢總站預計，「十一黃金周」假期到來，深圳各口岸將迎接出入境雙向客流高峰，日均出入境人數預計將達 78 萬餘人次，而今日將為黃金周假期的單日客流最高峰。

廣鐵集團數據顯示，截至 9 月 30 日中午，國慶黃金周假期間售出的廣深港高鐵車票達 36.6 萬張；當中的 17.5 萬張屬於前往西九龍站的高鐵車票，加上屆時臨時購票到港的乘客及中長途到港的旅客，預計西九龍站將有更多客流。

而按港鐵數據，高鐵從 9 月 23 至 27 日，西九龍站總共接待旅客 23 萬人次，即日均客量接近 4.6 萬人次；從乘客購買車票的時間看，有 3-4 成的乘車選擇出發當天購票。

據大陸 12306 購票網顯示，今日由廣州南出發至西九站的 30 班短途列車車票已全數售罄，即將搭載約 3.3 萬人透過高鐵來港，而長途列車亦幾乎滿座。按港鐵早前對高峰期乘客量預測，今日將有約 4600 人由深圳北乘搭高鐵來港，同時有約 7700 人乘搭高鐵長途列車來港，總計短途及長途乘客的數量為 4.5 萬人，略高於高鐵首日通車時西九站的入境人數。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，部分打算來港的大陸旅客已在上週六 (9 月 29 日) 啟程出發，按酒店業業界反映，大部分三星及四星酒店的全數房間於 10 月 2 日及 3 日已經全數獲得預訂，估計該 2 日將為大陸客訪港的高峰期。

香港旅遊界立法會議員姚思榮表示，高鐵香港段剛剛通車，相信會吸引來自廣州、深圳等地的大陸居民乘坐高鐵來港，體驗一下高鐵香港段，預料今日大陸訪港人數將年增 10%；10 月 2 日至 10 月 5 日是本地酒店入住的高峰期，料入住率可達 90% 至 95%。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城亦表示，受高鐵香港段通車因素帶動，旅遊氣氛較往年熾熱，70% 本地酒店房源已滿，形容銷情樂觀。

他指出，高鐵通車明顯帶動更多個人遊旅客來港，如福建、湖南等地旅客，高鐵開通為業界帶來正面積極影響，期待聖誕節及新年檔期遊客來港情況繼續保持良好趨勢。