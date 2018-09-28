eBay合夥MVNO 推二手智慧手機行動方案

隨著蘋果 (AAPL-US) 新款 iPhone XS 和 XS Max 的發布，以及即將發布的谷歌 (GOOGL-US)Pixel 3，舊機換新機的族群也將出現。eBay(EBAY-US) 作為轉售智慧手機最受歡迎的平台之一，宣布與 Red Pocket Mobile 建立新的合作夥伴關係。通過這種合作關係，客戶可以購買更低價的無線網路方案。

隨著人們開始在 eBay 上銷售他們的舊智慧型手機，尋找二手機的買家可以在結賬時利用這個機會獲取無線網路方案。Red Pocket Mobile 是一家虛擬行動網路電信公司 (MVNO)，允許用戶選擇他們想要使用的任何主要手機電信商，這可能是 eBay 選擇與該公司合作的一個重要原因之一。

eBay 表示，Red Pocket Mobile 最受歡迎的方案是每月 30 美元，擁有 5GB 的 LTE 網路數據，吃到飽的通話、簡訊和國際電話。或是消費者也可以選擇 Red Pocket Mobile 的基本方案，每月收費 5 美元，包括 100 分鐘的通話，100 則簡訊和 500MB 的 LTE 網路。

eBay 與 Red Pocket Mobile 的合作讓二手機的買家在下單的同時，也能選擇 Red Pocket Mobile 的手機方案，為使用者提供更流暢的消費經驗，也有效的整合了手機與行動方案的銷售。

「Red Pocket Mobile 很自然的是我們推出附加手機方案的合作夥伴，」eBay 的經理 David Grim 表示。 「由於 Red Pocket Mobile 的產品適用於所有美國主要的行動網絡公司，因此它們的服務與 eBay 上銷售的數百萬部手機十分搭配。」