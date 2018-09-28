特斯拉私有化大戲槽點太多：420美元收購價竟是為了女友和大麻

只是短短一條推文，就導致自家的特斯拉股價蒸發 50 億美元，還招來無數質疑和反對；私有化計劃短短 17 天便胎死腹中，這都無法平息眾怒，分析師們下狠手猛砍目標價，監管機構更是直接把他告上法庭，甚至引發了自己在公司的領導地位能否保住的問題……

身家數百億美元的馬斯克（Elon Musk）就這樣一手導演了這場轟轟烈烈而又疾風驟雨般的特斯拉私有化鬧劇。

420 美元收購價，只為毒品和女友

誰能想到，這樣一場讓全世界投資者吃瓜的鬧劇，最初的目的竟然是為了女人和毒品。

美國證券交易委員會（SEC）在宣布起訴馬斯克的新聞發布會上表示，馬斯克之所以以每股 420 美元收購價提出特斯拉私有化計劃，因為他以為這樣能「取悅女朋友」，而且這個數字在大麻文化中具有極其重要的意義。

過去近 50 年來，420 這三個數字在北美洲大麻愛好者當中風靡，每年的 4 月 20 日是全美「大麻日」，當天下午 4 點 20 分匯聚一團的大麻客們集體點燃大麻，一起抽上一管共慶佳節。當天，快樂肥宅水可樂等也會推出非常應景的節日優惠。

馬斯克也確實放飛自我，他在 9 月 6 日做客 Joe Rogan 的節目時，公然在直播中一邊抽大麻一邊喝威士忌。果不其然，此舉招來了公眾潮水般的抨擊。還有知情人士給媒體透露，美國空軍已開始關注馬斯克吸食大麻一事，因馬斯克的 SpaceX 與美國空軍有多項價值不菲的合約。

謊言與證券欺詐

SEC 指控馬斯克撒謊，「他謊稱已經有能被確保的資金，能夠以每股 420 美元的價格私有化公司。」

這種起訴理由似乎沒說錯。當初馬斯克那條簡短的推文是這麼寫的：「我正在考慮以 420 美元的價格將特斯拉私有化。資金已經到位。」

「事實上，馬斯克甚至都沒有與任何潛在的出資方討論過關鍵的私有化交易條款，包括收購價，更沒有確認過。」SEC 在起訴書中針對馬斯克的特斯拉私有化推文這樣寫道。

SEC 還稱，馬斯克的聲明沒有事實依據，他有關特斯拉私有化的聲明沒有任何人提前做出預判，他寫的推文非常簡單但不是真實的。

SEC 認為，馬斯克在關於特斯拉私有化事宜上做了「虛假和誤導性」陳述：

馬斯克在 8 月 7 日發布了多個重大虛假聲明，總的來說，那天他的公開推文給市場參與者們留下了虛假和具有誤導性的一種印象，即如果馬斯克選擇以每股 420 美元私有化特斯拉，當時唯一的問題是就差股東們投票表決通過了。

馬斯克關於特斯拉私有化交易具體條款的聲明內容造成了一種誤導性的印象：這些條款已經被定好了，而事實上，它們甚至連被人調查調研或者作出相關決定的可能性都還沒有。

SEC 在起訴書中稱，馬斯克「知道或者已經意識到自己的私有化推文是錯誤的、具有誤導性的」：

與眾多市場參與者閱讀他的推文不同，馬斯克知道他那表面上「能得到確保」的資金只是基於一段 30 至 45 分鐘的談話，而談話只是在一個沒有確定交易結構背景下的未指定數額的潛在投資。

馬斯克也清楚，這宗私有化交易除了股東投票表決之外，還有很多其他不確定性因素，它們在任何潛在私有化交易發生之前必須首先得到解決。

因此，馬斯克明白或者意識到自己 8 月 7 日的特斯拉私有化推文是錯誤的，具有誤導投資者的性質。

SEC 還指控馬斯克「選擇性地忽略關鍵事實」：

馬斯克 8 月 7 日發布的私有化推文選擇性地忽略了重要事實。他有義務披露必要的相關事實，以使自己的陳述不具有誤導性。

儘管收到了很多來自記者、研究人員和現有投資者關於那條私有化推文存在困惑的詢問，但馬斯克在 8 月 7 日的推文中並沒有針對這些困惑作出解釋，他一直沒有嘗試釐清問題，直到後來發了部落格文章。而有關這宗私有化交易的資訊更新是在 8 月 13 日發布的。

最後，SEC 還指控馬斯克的推文「引發了市場混亂，傷害了特斯拉投資者的利益」：

由於馬斯克的虛假和誤導性陳述以及重大事實遺漏，那些在虛假和誤導性陳述之後但在向市場公布準確資訊之前購買特斯拉股票的人們受到了傷害。

當馬斯克發布那條推文後，特斯拉股價當天飆漲 11%，收盤時略高於 379 美元。馬斯克在接受採訪時說，他曾試圖向股東提供比該股票最近的交易價格高出約 20% 的溢價，最終達到每股 420 美元。然而，自那以後特斯拉股票持續下挫，四天後的收盤價比發推當天的收盤價低了 24%。

特斯拉 CEO 一職岌岌可危

SEC 正作出努力，除了民事懲罰之外，他們還在訴訟中尋求一項名為 orders of disgorgement 的法律指令，一旦證券欺詐罪名被判成立，馬斯克將被禁止擔任上市公司的高管或董事。

馬斯克當月曾說，他並不後悔發了那條特斯拉私有化的資訊。

針對 SEC 的起訴，馬斯克在電郵中回應稱：「證券交易委員會的這種不合理的行為讓我深感悲傷和失望。我一直最大程度地基於事實、透明和符合投資者利益的原則來採取行動。正直是我生命中最重要的價值，事實將會證明我從不以任何方式對此妥協。」