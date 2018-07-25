強強結盟 eBay將引入Apple Pay支付

週二 (24 日) eBay (EBAY-US) 宣布很快將引入 Apple Pay 作為該公司龐大的線上銷售平台的支付方式。該公司表示，在向全世界推出之前，eBay 將於今年秋天先從美國的民眾開始推行 Apple Pay 的支付模式，買家將能夠透過 eBay App 或是網頁上使用 Apple Pay 來購買商品。

今年 2 月時候，eBay 曾宣佈將自主管理支付流程，要簡化和提升用戶購物和支付的體驗，eBay 預計在明年持續擴大支付範圍，該計劃將持續到 2021 年，eBay 也將繼續提供額外的支付選項，進一步去改善支付體驗。

「管理 eBay 市場上的點對點支付體驗是公司的一項重要舉措，」eBay 支付部門副總裁 Steve Fisher 表示。「隨著我們在未來幾個月擴展新的支付體驗，我們期待在我們的平台上為我們的全球客戶提供許多其他形式的支付。」

隨著電子商務的競爭加劇以及支付方式的變革，越來越多的消費者傾向更便捷的支付方式，Fisher 也表示:「Apple Pay 是最普遍的支付方式之一，為用戶提供了一種簡單、快速和安全的支付方式，」他認為:「在 eBay 上提供 Apple Pay 作為其中一種付款方式，是為數千萬買家提供更多選擇和新支付體驗的第一步。」

對於蘋果 (AAPL-US) 來說，也將是個好消息，隨著 iPhone 成長放緩，蘋果公司將軟體服務業務視為下一個成長的區塊。

蘋果的服務區塊目前正在大幅成長，執行長 Tim Cook 在 5 月的公司財報電話會議上表示， App Store、Apple Music 和 Apple Pay 等營收首次突破 90 億美元，比去年增長了 20 多億美元，是蘋果 4 年前服務類營收的兩倍。