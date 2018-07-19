〈財報〉eBay下調全年營收預估 盤後重挫5%

美國電商平台 eBay(EBAY-US) 最新公布財報顯示，第三季銷售評估可能不如預期，並下調了今年的營收，讓投資者擔心，在第四季長假來臨之前，eBay 的線上商店成長動能不足。

eBay 股價在美股盤後大跌 5.61% 以每股 37.95 美元作收。

eBay 股價江波圖 圖片來源：Google

eBay 並下修對於第三季的展望：

銷售額預計將落在 26.4-26.9 億美元，低於此前分析師預計的 27.3 億美元。

預計 EPS 為 54 美分至 56 美分，低於分析師預期的 56 美分。

該公司還下修了全年營收，重新引發了投資者對 eBay 面臨網絡零售巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 這個超強競爭者的擔憂。

Edward Jones&Co 的分析師 Josh Olson 表示:「投資者選擇電子商務並非是為了它的價值，而更看重電子商務的成長能力。」

投資者目前仍在觀望 eBay 的成長態勢。除了亞馬遜，沃爾瑪 (WMT-US) 也在改善他們的線上購物平台，對 eBay 增加了更多的競爭壓力。

Morningstar 的分析師 RJ Hottovy 表示:「eBay 上的買家參與度高，但是這個平台新客戶不足，很難與亞馬遜競爭。」

根據 eBay 週三 (18 日) 的財報顯示，在第二季 EBay 的每股盈餘為 53 美分，營收為 26.4 億美元。作為關鍵指標的商品總量成長了 10%，達到 236 億美元。活躍客戶成長了 4%，達到 1.75 億。

eBay 今年的股票頗為震盪，今年 2 月份，在該公司宣布使用 Adyen BV 進行支付來降低成本後，股價達到了 46.19 美元的高峰。然而 4 月份，在發布低於預期的第二季財報預估後，吐回所有的收益。

市場分析師認為，有跡象表明 eBay 正在苦苦掙扎。該公司在 6 月份宣布進行重組，裁員人數近 300 人，其中包含軟體工程師和研究員。 RJ Hottovy 表示，投資者可能需要時間來適應新的策略，以犧牲銷售成長來實現盈利。