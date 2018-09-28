山東黃金：國內生態礦業引領者，一帶一路發展驅動者

9月27日，已在上交所上市的山東黃金（01787-HK），發佈了配售結果公告。根據公告顯示，山東黃金礦業（以下簡稱“山東黃金”）此次擬全球發行3.277億股H股，每股發行價14.70港元；每手250股，根據14.70港元每股發行價計算，山東黃金將收取的全球發售所得款項淨額估計約為46.38億港元。至此，山東黃金正式借助A+H資本平台，山東黃金礦業持續向“爭做國際一流，勇闖世界前十”的目標邁進。

值得一提的是在山東黃金發佈全球發售公告的前夕，2018年9月13日招金礦業(01818—HK)發佈公告，公司全資附屬公司斯派柯國際(作為投資者)與山東黃金礦業(作為發行人)訂立基石投資協議。據此，斯派柯國際同意按發售價認購投資者股份。斯派柯國際須支付總認購價預計不超過5000萬美元。作為行業的競爭對手，招金礦業為何不惜重金投資認購？山東黃金究竟有何魅力所在呢？

手握世界第三大金礦產區，傲視群雄

圖片來源：港交所

據國土資源部消息，2011年以來，山東省膠東地區新發現大中型及以上金礦70多處，新增金資源儲量2,400餘噸（77.2百萬盎司）。其中，形成了以三山島、焦家和玲瓏為代表的3個千噸級金礦田，使膠東地區一躍成為世界第三大金礦區，穩固了全國最大黃金生產基地的地位。

而擁有這高品位黃金資源的企業，就是我們今天的主角—山東黃金。按2017年礦產金產量計，山東黃金的四大旗艦礦山焦家金礦、三山島金礦、新城金礦及玲瓏金礦為中國最大、第二大、第五大及第六大金礦。三山島金礦及焦家金礦位列中國黃金協會認定為中國黃金經濟效益十佳礦山之中，同時也是中國機械化程度最高的兩座金礦。焦家金礦與玲瓏金礦自建礦以來，累計黃金產量超過100噸（3,215千盎司），刷新中國黃金發展紀錄。

上圖為山東黃金四大旗艦礦山礦產情況

本可手握世界第三大金礦產區的資源坐享其成，但山東黃金並未滿足於眼前的現狀。山東黃金董事長李國紅先生曾表示,“山東黃金在‘十三五’規劃中明確提出了‘爭做國際一流、勇闖世界前十’的戰略目標，努力對標全球先進黃金礦業集團，積極打造國際化一流黃金礦山企業，大力實施國際化戰略。”

打造國際化一流黃金礦業企業，並非空穴來風，畢竟，山東黃金在膠東地區曾探獲“世界級的巨型單體金礦床”的勘探壯舉。據悉，該金礦床已經探明金屬量382.58噸，且預計勘探結束後可提交550多噸，有望成為中國黃金史上有記載以來最大的單體金礦床。

核心技術是關鍵

山東黃金除了具備得天獨厚的資源禀賦優勢外，作為龍頭企業，其自身也具備著過硬的技術，一般國內的開採金礦的流程分三步走：採礦—選礦—冶煉和精煉。而這三大開採金礦的技術，山東黃金在國內同行業中均處於領先地位。

A採礦

山東黃金通過優化採礦技術和提高採礦過程的自動化與智能化控制水準，不斷提高採礦效率及保持較低的礦石貧化率和採礦損失率。根據AAI（Agapito Associates, Inc）報告，山東黃金的加權平均貧化率和平均採礦損失率分別為7.7%和約5.6%。根據弗若斯特·沙利文的報告，山東黃金的平均貧化率及平均損失率均為中國同行業最低水準之一。根據同一消息來源，2017年行業平均貧化率和平均採礦損失率分別為11.4%和5.8%，山東黃金都處於行業較低水準。

B選礦

山東黃金採用自主研發的成熟先進的選礦方法和技術以及國際知名廠家的進口設備，對其主要中國礦山的原礦進行選礦加工。截至2017年12月31日，山東黃金的年度選礦回收率一般達到94%以上，根據弗若斯特沙利文報告，高於中國行業平均水準83.1%。

C冶煉和精煉

2017年，山東黃金所屬山東冶煉廠和深圳冶煉廠的總產量為128.4噸(相當於4128.2千盎司)。強大的產能有助於山東黃金在冶煉和精煉業務方面達到較高規模的經濟效益。在過往的業績期內，山東黃金的礦產金84%以上的是獨立冶煉的，這也讓山東黃金在該領域有著垂直整合業務的成本優勢。根據弗若斯特沙利文的報告，山東黃金冶煉回收率總體達到99.9%以上。就此項技術而言，其已成為全行業的最高者之一。究其原因，主要歸於山東黃金自主研發的黃金冶煉和精煉技術處於行業領先地位。截至2018年3月31日，山東黃金是中國目前為止，同時符合倫敦金銀市場協會金銀良好交付及上海黃金交易所金錠及金條交割標準的少數企業之一。這也充分證明了山東黃金冶煉和精煉方面具備高質量標準。

行業發展的領軍者

鑒於可持續性發展戰略考慮，山東黃金意識到，取得黃金產量領先的行業地位，必須在以生態文明理念為指導的循環型礦業發展模式中實現。值得注意的是，山東黃金不僅在行業技術方面處於翹楚之位，在行業綠色生態礦業發展方面也是引領者。“十三五”期間，每年安全投入遞增15%。2016年，山東黃金為回應國家“生態文明”發展，投入資金逾3億元，超出國家安全投入標準46%用於改善安全生產條件。放眼全國礦企，能具備如此完整的生態文明制度體系，以生態文明理念為指導且發展循環型礦業的企業少之又少。目前，山東黃金是中國首批採用生態採礦作業方法的中國黃金生產企業之一。實施嚴格的環境保護措施，為了實現生態礦業的經營理念，一直致力於研發採礦技術及措施，改良生產流程和工序。而這份難得堅持，也換來國土資源部授予山東黃金三山島金礦、新城金礦等7家金礦“國家級綠色礦山”最高的嘉獎。

為發揮出行業龍頭的風範，山東黃金以身作則，以“用心守護綠水青山，用愛造福地球家園”的目標是對社會的莊嚴承諾，堅持安全標準，持續改善內部控制措施。在中國的主要礦山實現黃金生產流程高度機械化、數位化和智能化控制。此外，山東黃金已經實現了各項生產及安全指標的即時監控。截至2017年9月底，山東黃金在中國的四大礦山全部符合「安全生產標準化二級企業」的水準。多家附屬公司獲得省級「安全文化建設示範企業」嘉許。

在國家一帶一路發展戰略上，山東黃金也是一帶一路發展道路上的驅動者之一，借助“一帶一路”資源優勢，參與全球黃金資源配置。收購阿根廷貝拉德羅專案並購就是最好的佐證。2017年，山東黃金出資收購巴理克旗下阿根廷最大金礦、南美第二大金礦貝拉德羅金礦50%股權，堪稱國內黃金企業完成跨國戰略合作的成功典範，是山東省相關領導認可的“2017年省管企業兩大成功的國際並購專案”之一。

未來發展的必然趨勢——建設生態礦業，走綠色發展之路

圖片來源：山東黃金官網

實際上，建設生態礦業，走綠色發展之路，將是礦業企業的必然選擇，也是落實國家生態戰略的具體體現。在發展綠色生態礦業方面，今年7月26日，在第三屆中國國際黃金大會的“黃金礦業巨頭圓桌對話”上，李國紅先生曾表示，“生態文明建設是國家千年大計，必須認清大勢、高度重視，山東黃金計劃在2020年建成國家級綠色礦業集團。認清大勢後，要加大資金、人才投入，尤其需要培養、引進稀缺的安全環保人才，最後要把握生態文明建設機遇，大型企業帶領中小企業配置好資源。”

圖片來源：山東黃金官網

為提升礦山數位化、智能化水準，山東黃金也是礦業綠色發展的引領者。在今年5月份，在煙台萊州三山島金礦舉行“國際一流示範礦山”建設啟動大會上，山東黃金“國際一流示範礦山”建設正式啟動。山東黃金將以三山島金礦為試點，啟動“國際一流示範礦山”建設工程，計劃利用二至三年的時間，使三山島金礦在礦山資源及開採、安全管理、技術裝備、數據管理、生產過程、運營管理等方面，全面實現數位化、網路化、智能化、資訊化，大幅提高勞動生產率和資源綜合利用率，提升生態礦業建設水準，成為具有國際一流水準的現代化礦山。工程建成後，三山島金礦形成的建設經驗和具體標準，將為推進黃金礦山的整體高質量建設，提供行之有效的路徑參考，還將在智能礦山、本質安全礦山、綠色生態礦山、深井礦山、人文礦山建設等方面對整個黃金行業產生一系列示範效應，對行業轉型升級、引領礦業未來發展意義重大。

在進行資源高效開發利用的同時，山東黃金始終堅守“用心守護綠水青山，用愛造福地球家園”的環保理念，堅持零工亡事故和零重大環保事故的“雙零”目標，大力發展循環經濟、低碳經濟和清潔生產，走出了一條人與自然、發展與環境、經濟與社會和諧共生、良性循環、持續繁榮的生態礦業發展之路，實現了經濟效益與生態效益的統一。

結語

近期，中美貿易摩擦加劇、美聯儲加息預期等事件使得資本市場波動性顯著增強。從投資者的角度來說，選擇安全邊際高，發展穩健的企業已成為當下投資的首要任務。憑藉先進的經營理念、高度的業務穩定性以及強悍的防禦性等特點，作為港股市場稀缺題材的山東黃金，其投資價值屬性已逐步凸顯出來。正是基於此，山東黃金才會得到競爭對手的認可乃至國際投行的垂青。