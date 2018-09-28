台達電Q3營收及毛利可望雙升及明年營運現轉機 盤中創波段新高

台達電 (2308) 董事長海英俊先前曾表示，第三季及第四季業績看起來還不錯；由於台達電 7 月起開始反映零組件成本調漲售價，第三季毛利可望改善；而台達電 8 月合併營業收入為 214.57 億元，創下單月歷史新高，法人估台達電第三季營收將季增雙位數；而美系外資看好台達電明年電動汽車零組件和自動化的成長將結束台達電連續 4 年每股盈餘 (EPS) 下滑的週期；調高台達電評等至「加碼」，目標價由原先的 115 元調高至 160 元。三大法人昨 (27) 日同步買超台達電，今日盤中一度達 131.5 元創波段新高。美系外資指出，預估台達電 2019 年及 2020 年營業費用成長速度將低於營收成長速度；新產品從 2019 年成長，特別是電動汽車零組件以及自動化工業經歷今年的疲軟後，存在潛在反彈可能性；電力設備的價格穩定毛利率。此外，美系外資認為，收購泰達電 51% 股權可能為 2019 年以及 2020 年的每股盈餘挹注約 11%。



而台達電昨日也宣布，響應國際電動車倡議 EV100，成為台灣第一家電動車能源基礎設施提供者的會員，有助強化電動車、再生能源市場布局。



台達電在電動車市場主要接觸美國前三大、歐洲雙 B、日本及大陸一線車廠，已獲美國大廠及中國大陸電動車汽車訂單。