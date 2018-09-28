神基搶攻高風險行業數位轉型商機 全強固平板新機助攻營收獲利

強固型工規筆電品牌商神基 (3005) 針對高風險產業搶攻數位轉型商機，週五 (28 日) 推出全新升級的 Getac F110-Ex 全強固型平板，鎖定石化、天然氣等能源產業，以及化工、製藥、國防等高風險行業應用領域開發市場，助攻營收獲利。神基指出，石化及天然氣等能源產業的工作場域惡劣艱難，價格浮動大且環境變動難以預測，產業風險一直居高不下。例如離岸的海上鑽油平台，工程人員不但需要全天候監控大型機器運作狀況，作業現場也必須處於高溫、高噪音與特定化學物質等風險的環境中。



而高風險產業一旦發生事故，或是人為疏失而發生停機狀況，往往造成高達 1-3% 的營收損失。類似情況也發生在化工、製藥等產業，對於這些產業來說，數位化的轉型勢在必行。



隨著人工智慧與工業物聯網技術的發展，相關應用也逐漸深入高風險產業。例如將紙本檔案轉化為企業雲端知識庫，提升效率、降低風險與機台當機的機率。更可藉由數位教育平台建立，縮短年輕與資深工程人員在專業知識上的經驗落差，都是數位革命的重大改變。



神基表示，數位化轉型的風潮在所有高風險製造業都蔚為趨勢，如生產設備管理、工廠自動化、自動維修與排程等，在大數據分析與預測的推波助瀾下蓬勃發展，而所有這些使用者需求都需要一台能強大運算且防爆的強固型平板來完成。因此該公司協助客戶安全無虞的進行數位資料收集、傳輸以及影像擷取，協助企業完成數位化轉型的最後一哩路。



除了新上市的第四代的 F110-Ex 全強固型平板電腦之外，神基另有 EX80、ZX70、T800 等全系列機種，均通過 ATEX 規格，展現該公司對於高風險的工業應用市場勢在必得的決心。

