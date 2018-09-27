台達電強化電動車布局 2030年廠區全面布置充電設施

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (26) 日宣布，響應國際電動車倡議 EV100，目標於 2030 年前，在主要營運據點廣設電動車充電設施，未來也將全面使用電動巴士，加強電動車、智慧能源設施的研發應用布局。

台達電發言人周志宏表示，電動車近年來受到外界許多關注，公司也運用核心能力持續研發高效能電源及整合式系統，為全球領先的電動車製造商提供關鍵車用零組件，及城市的智慧能源設施布局。

台達電目前已於全球總部、營運據點，以及全球生產據點，設置超過 40 支電動車充電樁，支援不同規格的充電需求，並已在廠區提供電動巴士作為交通車，預計將全面使用電動巴士，以降低員工交通的碳排。

而台達電日前更獲美國能源部研發專案經費，合作開發充電輸出功率可達 400kW 的高速電動車充電機 (Extreme Fast Charger, XFC)，預期不到 10 分鐘的快速充電即可為未來電動車款提供 180 英里的行駛里程 (約 288 公里)，將有助電動車充電技術的提升。

EV100 為氣候組織 (The Climate Group)2017 年發起的全球倡議，目的為透過全球具有影響力的企業及政府組織，加速交通運輸之低碳轉型，目前已有 HP、聯合利華、Ikea、百度等 20 家國際企業響應，而台達電為台灣第一家及全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員。