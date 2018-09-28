日元刷新年內新低 日經指數觸及1991年以來新高

日本日經指數高開高走，開盤報 23816 點，目前上漲 1.28% 至 24121.5 點，觸及 1991 年 11 月以來新高。

與此同時，日元兌美元目前報 113.55，最高一度達到 113.64，日元匯率也創下 2018 年以來的新低。

近日，摩根士丹利曾在深度報告中，對日本經濟表達樂觀態度，提供的第一條依據就是在 2013 到 2017 年之間，日本的生產率增長已經攀升至 G7 國家的最高水平。而日本自動化的進步也功不可沒，但同樣起重要作用是日本已成為全球隱形移民大國。

摩根士丹利認為，在宏觀方面，隨著投資不斷增加、勞動力參與率進一步提高和技術移民的推動下，日本名目 GDP 增長將進一步加速。預計 GDP 增長在 2021-2025 年之間平均將達到 2.2%。

同時，日本老齡化的問題則有望帶來獨特的優勢，人工智慧、機器人和自動化領域的投資將進一步擴大。

在微觀層面上，摩根士丹利認為，在經歷 2019-2020 年周期性衰退後，日本股市（MSCI 日本指數）ROE 到 2025 年有望進一步攀升至 12%（與 MSCI 全球指數水平持平），這將進一步推動 MSCI 日本指數的市凈率從 1.35 倍擴張至 2.15 倍——這將是自 20 世紀 90 年代以來最高的市場估值。

其中 ROE 絕對值改善最大領域將會在技術硬體、製藥、資本產品、材料以及銀行，而汽車和電信則面臨下行壓力。