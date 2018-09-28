日本失業率再降 女性就業率突破7成 工業生產未達預期

日本週五 (28 日) 公布一系列經濟數據，總務省公布 8 月失業率來到 2.4%，低於前一個月的 2.5%，接近 1990 年代初期以來的最低水準。這是 3 個月以來失業率首次下降，預測值為 2.5%。

厚生勞動省同日發表的有效求人倍率 (job availability ratio) 維持在 1.63，意味每 100 名求職者有 163 個空缺，數據與 7 月持平，仍維持在 1974 年 1 月以來的最高水準。

人口老化致人力短缺

這個數據也代表日本持續處在勞動力緊張，主因是人口快速老化，造成工作年齡人口不足。

此外，15 至 64 歲的就業率為 77.0%，創歷史新高。特別是女性就業率比上一年增長了 2.1 個百分點，達到 70.0%，是史上首次達到這一數字。在工人短缺的情況下，失業率一直維持在約 25 年來的低水準。

經濟產業省公布的 8 月份工業生產指數，較上個月增長 0.7%，低於經濟學家預期的上升 1.5%，上個月數據為下降 0.2%。

面臨日美貿易談判壓力

工業生產上升的原因，主要是一些工廠在暴雨及洪水過後，重新恢復生產，不過日美的貿易談判的不確定性，導致前景蒙上陰影。

未來工業產量預期繼續增長，但人們擔心電子零件的高庫存，將對生產造成壓力。日本可能將更多汽車生產線移往美國，則為下個風險。

瑞穗 (Mizuho) 研究所資深經濟學家 Kentaro Arita 表示，由於電子零件需求下降，本季的產量不會像上一季那麼強勁。受美國關稅問題影響，日本也可能面臨將更多產量轉移到美國的壓力。

數據顯示，由於汽車產量增長 5.2%，用於在製造半導體和平板顯示器的齒輪產量增加了 5.6%。然而，8 月份電子零件和設備產量下降 8.8%，是 2 年半以來最大跌幅。一些經濟學家擔心，由於庫存增加，這些商品的製造商將進一步減產。

通膨仍處掙扎

在經濟穩健、勞動力市場緊張之下，通膨卻未見加速。

東京 9 月的核心 CPI 年增 1.0%，高於經濟學家預期的 0.9%，卻不及央行 2% 目標的一半。

美國總統川普與日本首相安倍晉三，本週同意展開貿易談判。當前的協議讓日本汽車免受進一步關稅威脅，但基於川普要創造更多美國就業機會，減少貿易逆差，人們預計，日本將不得不降低對美輸出汽車數量，並擴大在美生產。