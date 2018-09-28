歐股盤前─義國2019預算赤字過高 歐股四大指數期貨皆跌

義大利政府昨 (27) 日設定明年預算赤字占其國民生產毛額 (GDP) 的 2.4%，受此數據拖累，今 (28 ) 日 歐股盤前，四大指數期貨皆跌。

台北時間週五下午 2 點 45 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.49%，暫報 3420.0；英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.14%，暫報 7501.5；德國 DAX 指數期貨走跌 0.30%，暫報 12390.5，法國 CAC40 指數期貨下跌 0.04%，暫報 5516.5。

政經消息方面，義大利政府昨 (27) 日晚間設定明年預算赤字占其國民生產毛額 (GDP) 的 2.4%，該數據衝擊義國盤前股債市，連帶使歐元走跌，更與歐盟先前要求義大利逐步刪減赤字的期望相背。

英國脫歐議題仍備受市場關注，英國財政大臣 Philip Hammond 週三 (26 日) 在推特上宣布，將提前發布秋季預算聲明，助力英國準備被好參加 11 月的脫歐峰會。英國前外交大臣 Boris Johnson 週四 (27 日) 為首的脫歐鷹派，呼籲英國首相梅伊廢除脫歐提案，強烈要求英國政府成功退出歐盟。

企業消息方面，英國最大三明治製造商 Greencore 即將公布最新財報。德國重工業巨頭蒂森克虜伯 (Thyssenkrupp) 宣布拆分為兩家公司，一家專注於經營材料，另一家則為資本商品。

經濟數據方面，英國將公布第二季經常帳與國民生產毛額，歐盟將公布 9 月通貨膨脹數據。