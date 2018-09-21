日本央行啟動削減購債規模 20年期公債殖利率飆至17個月新高

日本央行削減長期公債購買規模，加重全球債券拋售潮，並使得周五日本長債殖利率全面升高，20 年日本公債殖利率上漲 2.5 個基點，來到 2017 年 4 月以來新高。

日本央行周五例行操作中，以 500 億日圓標購 25-40 年期公債，金額低於周二的 600 億日圓，為今年七月以來首見降低購債規模。

日本 20 年期公債殖利率周五上漲 2.5 個基點至 0.645%，創下去年 4 月以來新高；30 年期公債殖利率漲 4 個基點至 0.890%，為去年 10 月以來新高；40 年期公債收益率漲至 1.04%，為去年 11 月以來新高。

30 年期日債殖利率升至 11 個以來新高。(來源：Bloomberg)

儘管日本央行七月曾表示，將允許基準殖利率波動更大，並且已經尋求在購買債券方面操作更加靈活，但市場仍普遍預期十月前可能都不會降低超長天期公債的購買規模，因此今天的購債操作減碼，頗出市場意料之外。

市場分析師指出，近來日圓疲軟、股市上漲，或許是促使日本央行比預期提早減少購買超長天期公債的主因。

而在日本長債殖利率升高的同時，日本東證指數上漲至 5 月以來的新高，日圓兌美元也跌到兩個月以來的低點。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券駐東京高級市場經濟學家 Naomi Muguruma 表示，日本央行此次減少購債規模，除了意味著更靈活的市場操作，同時在今年超長期日本公債發行量減少下，也進行市場供需平衡。

美國公債和德國公債殖利率九月雙雙上漲，主要是受到市場預期美國聯準會下周將再次宣布升息；而歐洲央行九月也表示，將在十月減少一半的購債規模，並預定今年底前將停止購買債券。