長城影視甩賣資產，業績承壓是主要原因

近年來，影視公司通過並購重組擴大業務範圍已蔚然成風。方法固然是好，即省時又省錢，但畢竟是“外來和尚”，想要徹底“消化”卻沒那麼容易，長城影視（002071—CN）就是這樣一個例子，因為無法“消化”，只能選擇出售。

長城影視司出售旗下全資子公司

9月26日，長城影視發佈公告稱，公司當日與優創健康簽訂《股權轉讓協議》，擬將公司全資子公司諸暨影視城100%股權出售給優創健康，轉讓價格暫定為不超過3億元（人民幣，下同）。長城影視亦表示，交易完成後有助於優化公司資產結構，增加公司運營資金，進一步改善公司財務狀況，更好的支持影視主業的發展，並服務於公司整體發展戰略規劃佈局。

不過，在財華社看來，“看不到賺錢的希望”才是此次出售的主要原因吧。

公開資料顯示，諸暨影視城由2015年5月長城影視斥資3.35億元收購得來，意欲建成國內首家以世界文化遺產博覽為主題，集影視、網遊、動漫、影視藝術教育四大基地和主題樂園於一體的創意產業集群基地，從而進一步提升上市公司的影響力、知名度和盈利能力。但現實情況卻不是這樣，2017年諸暨影視城營業利潤-68萬元，盈利僅234萬元，2018年上半年該專案經營狀況進一步惡化，營業收入縮減至174萬元，營業利潤-482萬元，淨利潤-331萬元，現金流量淨額-4770萬元。毫無疑問，這樣業績是上市公司不願意看到的。

圖源：諸暨影視城經營狀況

而從長城影視自身來看，也確實存在著不小的經營壓力，2018年上半年淨利潤基本沒有增長。

另外，從交易內容來看，此次交易對方紹興優創健康管理合夥企業，主營業務為非醫療性健康管理諮詢；醫療技術開發、技術轉讓、技術諮詢（以上不含診療服務），基本和文娛產業不相關，交易動機值得關注。

長城影視經營壓力大

長城影視主要從事影視劇的投資、製作、發行，廣告行銷及實景娛樂等。其中影視業務主要產品是用於電視臺、線上視頻網站等管道播放的電視劇作品，其盈利模式為策劃並投資、拍攝、製作完成電視劇，形成可售的電視劇作品，與電視臺、線上視頻網站等播放平臺簽訂發行合同，將電視劇播映權、資訊網絡傳播權等相關版權對外轉讓並獲取發行收入；廣告行銷業務主要由上海勝盟、浙江光線、上海微距、東方龍輝、浙江中影、上海玖明六家子公司構成，通過結合當前市場需求，積極拓展新的業務領域，使其業務內容在電影映前廣告、戶外媒體廣告、優質電視媒體資源代理基礎上逐步拓展新媒體、內容行銷領域，提升廣告行銷板塊的核心競爭力。實景娛樂業務板塊主要包括諸暨長城影視、馬仁奇峰景區、淄博影視城、宜賓長城神話世界影視基地有限公司、金寨長城紅色教育基地有限公司等，實景娛樂板塊收入來源主要為影視拍攝服務收入、商鋪出租和遊客門票收入等。

2018年上半年，長城影視實現營業收入5.75 億元，較2017 年同期2.63 億元的水準上漲了118.53%；實現扣非歸母淨利潤6377萬元，較2017年同期6166萬元的水準微微增長3.42%。

圖源：長城影視中期報告

雖然淨利潤微增，但貨幣資金減少、資產負債率上升顯示長城影視經營承壓。報告期內，長城影視貨幣資金0.61億元，比上年同期減少65.12%，主要系期內支付股權款，償還債務所致；預付款項2.02億元，比上年同期增加74.98%，主要系廣告公司預付的廣告款和旅行社預付的酒店機票等增加所致；其他應收款0.77億元，比上年同期增加85.68%，主要是旗下十一家子公司日常經營所需備用金所致。

與此同時，公司籌資活動產生的現金流量淨額同比現大幅下降，負債合計達27.11億元，負債率為73.49%，較上年同期增加近10個百分點，顯示公司償債壓力較大。

在此背景下，賣出拖累業績的“拖油瓶”，補充流動資金就成了長城影視迫切的選擇。另外，長城影視還埋伏了一個大“地雷”——商譽。報告期內，長城影視商譽13.5億元，比上年同期增加23.01%。商譽和存貨、固定資產、無形資產、長期股權投資等同屬於資產科目，一旦發生減值，都需要通過資產減值損失科目核算，而資產減值屬於損益類科目，必然要影響到當期利潤。長城影視商譽遠高於淨利潤規模，一旦發生減值，被淨利潤的侵蝕必然是巨大的。