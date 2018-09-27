國會通過議案 川普改口 美國政府本周關門風險緩和

在參眾兩院都通過了臨時支出議案、川普激進口氣改變後，美國政府本周關門的鬧劇可能不會上演，關門的風險推遲到了今年末。

美東時間 9 月 26 日周三，美國眾議院對一個上周參議院已經通過的開支議案進行投票，以 361 支持、61 票反對批准了該議案。它旨在為聯邦政府持續營運到今年 12 月 7 日提供資金。若成為立法，將避免美國政府本月末關門的危險。

同在周三，川普在紐約表示：「我們會讓政府一直開門。」和上周暗示威脅關門的口氣相比，川普的口風又改。這明顯減少了本周美國政府關門的風險。

即便眾議院也通過了上述議案，還有川普這一關。CBS 等多家美國媒體指出，川普之前就對該議案沒有給美墨邊境牆撥款感到不滿。如果川普不簽字、或者行使否決權，本周五美國聯邦政府就可能關門。因為美東時間下周一零點 01 分，國會批準的政府營運專款就將到期。

上述議案資金總規模 8500 多億美元，給美國國防部、勞工部、衛生與公眾服務部、教育部都提供了資金，還給因颶風 Florence 受災地區的將近 90 億美元賑災款。川普最近已經就邊境牆問題發出讓政府關門的威脅。

將近一周前、9 月 20 日上周四，川普發推文稱：

我想知道，在這份荒唐的支出議案里，給邊境安全和（邊境）牆的錢在哪兒？中期選舉以後錢從哪兒來？民主黨人在妨礙執法和邊境安全，共和黨人必須最終強硬起來！（註：後半句全部單詞都用了大寫字母）

CBS 報導稱，川普認為，政府關門可能在中期選舉以前對共和黨人有利，因為它可能激勵共和黨選民認識到需要邊境牆。

川普在政府關門問題上態度有過反覆。

今年 7 月川普接受 Rush Limbaugh 廣播採訪時說，他會讓政府關門，因為那是一件政治大事，因為人們希望邊境安全。9 月 4 日，接受 Daily Caller 採訪時他又說，不喜歡關門的點子，他不想看他本人或者其他任何人現在就讓政府關門。

但 9 月 5 日，川普卻在和共和黨議會會面時說：「如果它（關門）發生了，那就發生了吧。如果是有關邊境安全，我願意不惜一切代價。」

到了 9 月 7 日，川普又說，他喜愛並尊重很多政治家，他們和他本人一樣不願關門，因為他們有選舉，他們做的很好。在他們看來，關門的結果可能有好有壞。

至少到目前為止，美股還沒有受到美國政府可能本周關門的風險影響。本周三，三大美國股指集體小幅高開，盤中聯準會如期升息後，美股短線進一步走高，但在聯準會主席鮑威爾新聞發布會期間回吐漲幅，鮑威爾提到部分資產價格處於歷史高位後，美股進一步回落，最終道指跌超百點，標普跌 0.33%，納指跌 0.21%。