聯準會蓋棺定論——超寬鬆時代結束了 這究竟意味著什麼？

美東時間 9 月 26 日周三，聯準會升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上修至 2%-2.25%，創 2008 年以來最高，符合市場預期。

政策聲明顯示，聯準會保持對經濟的樂觀看法，認為勞動力市場和經濟擴張表現均為「強勁」（strong），上調今明兩年經濟增長預期，2018 年 GDP 增速由 2.8% 上調至 3.1%，2019 年 GDP 增速上調至 2.5%。

但是，聯準會將長期 GDP 增速預期維持在 1.8%，這和美國總統川普的 3% 的目標相距甚遠，並上調 2021 年失業率預期。

本次政策聲明最重要的變化是，聯準會表示升息次數預期不變，但有關「貨幣政策立場仍然寬鬆」的語句被整體刪除，是 2015 年開啟升息周期以來首次。

刪除「寬鬆」這一措辭的舉動，是否表明聯準會轉鷹派或鴿派，市場充滿分歧。華爾街見聞此前提及，有分析人士認為，如果刪除「立場寬鬆」的修飾語，代表本輪美國升息周期已經接近尾聲。如果保留這一語句，代表聯準會仍將繼續升息來進一步收緊貨幣政策，直到不再刺激經濟增長的中性位置。

但是，聯準會主席鮑威爾在記者會上表示，取消這一措辭並不表明升息路徑有任何變化。而且點陣圖也表明，聯準會維持 2018 年升息四次（重申 12 月升息預期）、2019 年升息三次、2020 年升息一次的預期不變。

聯準會這一套「組合拳」像是布下迷魂陣，市場沒有辦法確定聯準會未來將會採取更加鷹派還是鴿派的立場。

首先，鮑威爾這番話給股市潑了一盆冷水，美股先漲後跌，道指收跌 106 點。但是，債市也沒從鮑威爾的表態中得到鼓勵，美債殖利率下挫。CNBC 報導稱，NatWest Markets 策略主管 John Briggs 表示，債市期待聯準會採取更鷹派的立場，但是未能如願。

Jefferies 首席貨幣市場經濟學家 Tom Simons 則表示，聯準會立場的 「一直是連續統一的」，「市場感到混淆源於這樣一個事實：聯準會傳達的資訊並沒有真正發生變化」。

State Street Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，應關注聯準會在財政刺激措施產生前期效益退去後，如何看待經濟。Michael Arone 表示，取消「寬鬆」的措辭是聯準會越來越接近中性利率的信號，他們擔心財政刺激影響逐漸消失後，經濟增長也將隨之降溫，「這對股市的影響很大」。

美銀美林美國短期利率策略主管 Mark Cabana 表示，聯準會對 2020 年 GDP 增速、通膨和失業率預測表明，他們對 2020 年的前景不如之前市場所認為的那樣充滿信心，更多聯準會官員的 2020 年利率目標較低，但利率中位數沒有變化。