〈能源盤後〉中國對美國回敬34%關稅 油價暴跌7%至四年最低

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-05 06:12

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國際油價周五 (4 日) 暴跌 7%，收在逾三年最低，美國總統川普祭出超過一個世紀最高關稅之後，身為最大石油進口國的中國宣布 4 月 10 日起對美國加徵 34% 關稅作為回敬，其他國家也正在準備反制措施，顯示貿易戰戰火升高，經濟衰退發生的機率也提高。

布蘭特原油 (Brent) 期貨價格暴跌 4.56 美元或 6.5%，收在每桶 65.58 美元，盤中最低曾跌到 64.03 美元，為四年來最低。

布蘭特原油本周共下跌 10.9%，是一年半來最大單周跌幅。

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西德州中質原油 (WTI) 重挫 4.96 美元或 7.4%，收每桶 61.99 美元，盤中最低曾跌到 60.45 美元，也是四年來最低。

WTI 本周共下跌 10.6%，是兩年來最大單周跌幅。

ICAP Energy 專家 Scott Shelton 說：「對我而言，在我們獲知需求到底減少多少之前，這很可能已經接近原油的公允價格。我認為，WTI 短期內可能會跌到每桶 55 美元至 59 美元之間。」他警告，當前市場狀況將打擊需求。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五說，川普的新關稅「比預期大」，帶來的經濟後果——包括通膨上升、經濟成長減緩——也可能比預期大，這番發言凸顯 Fed 未來政策走向的潛在難處。

另一個打壓油價的原因是，石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 本周稍早決定增產，5 月產量目標是每日 41.1 萬桶，比之前提高 13.5 萬桶。

此外，俄羅斯法院判定，裏海石油管線財團 (CPC) 的黑海出口碼頭設施不應暫停，進而有望避免哈薩克的石油產量和供應量下滑，成為另一個壓低油價的因素。

雖然石油、天然氣和煉油產品都在川普新關稅的豁免範圍，但關稅政策可能刺激通膨上升、拖累經濟成長並加劇貿易紛爭，因此依然打擊油價。

高盛分析師已把對今年年底的油價預估大砍 5 美元，如今預料到年底的 WTI 將跌到每桶 62 美元、布蘭特原油跌到每桶 66 美元。

高盛石油研究團隊主管 Daan Struyven 說：「調降後的油價預測仍面臨下跌風險，特別是 2026 年，因為經濟衰退的風險升高，而 OPEC + 供給量增加的機會降低。」

滙豐 (HSBC) 以關稅和 OPEC + 增產為由，調降 2025 年全球石油需求成長預測，原估每日新增 100 萬桶，如今降到 90 萬桶。