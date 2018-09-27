稱中國對他很尊敬 川普：因為我有「非常大的腦」

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普日前對媒體表示，中國對他相當尊敬，因為他有「非常大的腦」。

川普上週宣布，自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；中國不甘示弱，亦宣布對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅，與美方同步生效。

根據 CNBC 報導，川普週三在聯合國大會結束後的記者會上，宣稱握有中國企圖干預美國期中選舉的證據，「現在還不能透露，但我們有證據，絕非憑空而來。」

此外，川普還強調，中國問題專家 Pillsbury，在某電視節目中說道，「中國相當尊敬川普，因為他有非常大的腦 (very, very large brain)。」

報導稱，川普說的，可能是哈德森研究所 (Hudson Institute) 中國戰略高級研究員兼主任 Michael Pillsbury；他上個月接受 Fox News 採訪時說，北京當局認為，近幾年，在與中國打過交道的 5、6 個美國總統中，川普很優秀，且非常聰明。

川普指出，過去 40 年來，中國對美國從未如此尊重，「中國人通常看不起我們，覺得我們不夠聰明。」

中國外交部長王毅日前呼籲，美中之間可以競爭，但不該用冷戰思維看待彼此，應避免陷入零和遊戲陷阱。

王毅說，希望美中雙方，能增進對彼此的正確認知，確保兩國關係發展，不偏離正軌。