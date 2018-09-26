〈創新論壇〉談AIOT未來七大新趨勢 Google簡立峰：台灣最重要是手機的再發展

Google 台灣董事總經理簡立峰今 (26) 日表示，人工智慧結合物聯網的 AIOT，將帶來多項新趨勢，其一為手機的再發展，他強調，這對台灣而言相當重要，目前手機是所有最新科技的結合，若手機產業需求持續擴大，台灣才會進一步擴展，未來手機甚至可能成為人類的智慧型代理人，若台灣缺乏這些服務，如何與市場競爭。

2018 科技論壇「數位創新、企業新創」今日登場，簡立峰應邀以「數位時代新趨勢」為題演講。談及人工智慧，簡立峰表示，人類有很強的直覺、邏輯、感知等能力，機器學習不見得做得到，人工智慧只是模擬某種能力，可能人工智慧中的影像辨識能力在進步，但其他能力其實並沒有。

對於未來人工智慧的新方向，簡立峰指出，人工智慧結合物聯網的 AIOT，將帶來新趨勢，第一，目前人工智慧最大的發展方向在於平台，以經營平台提供服務；第二為手機的再發展，他強調，這對台灣而言相當重要，目前手機是所有最新科技的結合，若手機產業需求持續擴大，台灣才會進一步擴展。

簡立峰認為，未來手機可能成為人類的智慧型代理人，聽命於用戶、被用戶訓練長大，包括帳號、交易紀錄，甚至視網膜都在手機裡，若台灣缺乏這些服務，如何與市場競爭。

第三為人工智慧家庭，簡立峰說，自己 2 年前相當看好智慧音箱產品，但由於亞馬遜的智慧音箱產品黏著度開始下降，為產品後市帶來隱憂，目前定位雖為禮品市場，卻在帶動高科技的未來。

其餘未來的趨勢還包括人工智慧汽車、無人機、人工智慧機器人與終端裝置人工智慧 (on-device AI) 等，簡立峰認為，人工智慧從雲端到裝置端，台灣除擁有感測器強項外，最擅長的就是「端」，而歐盟對個人資料的保護要求要存在「端」裡，必須要有強勁的 CPU 能力，使裝置端越來越有利，需要更多人工智慧技術符合平台，對台灣來說是好事。