台灣之星前8月營收年增16%居冠 站穩電信四強地位

台灣電信業競爭激烈，除了電信三雄的中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 外，亞太電 (3682-TW)、台灣之星則是力爭上游中，台灣之星今 (27) 日指出，統計今年前 8 月總營收年成長率 16%，居電信業之冠，保持雙位數成長，站穩台灣電信市場第四強地位，獲選為 2017 年德勤亞太區高科技、高成長 500 強企業。

台灣之星表示，近 3 年在行動通訊領域持續創新，帶動營運表現，已成為國內電信市場成長最穩定而快速的代表，延續開台以來強勁的成長氣勢，用戶數至今累積 47 個月攜碼淨流入，每月穩健成長，用戶數年增達 18.8%。

台灣之星說，今年前 8 月總營收年成長率 16%，居電信業之冠，保持雙位數成長；其中，行動加值服務今年 8 月累計營收年增率達 38%，可望帶動整體營收爆發性成長。

展望未來，台灣之星強調，將持續精進網路建設、積極布局 5G 及物聯網，並在消費者在乎的地方做到最好，目標在今年 4 月 EBITDA 單月轉正後，力拚全年 EBITDA 轉正。

台灣之星今宣布獲選為 2017 年德勤亞太區高科技、高成 50 強企業 （Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific, Fast 500），在這次評比中，以 85% 的營收成長率，躋身亞太區 500 強的 423 名，在獲選的 101 家台灣企業中排名第 53 名，是今年唯一獲選的台灣電信企業。