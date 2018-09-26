騰訊音樂業績曝光：活躍用戶達7億 今年凈利年增率或增95%至37億元

騰訊音樂的上市進展一直因未披露詳細資訊而給外界增加了幾份神秘感。據《北京商報》近日報導，一份流轉於券商之間的文件將騰訊業績首度曝光。文件披露了騰訊音樂近兩年的營收、用戶數、市場占有率等資訊。對以上數據，騰訊音樂表示以官方資訊為準。

2018 年營收、凈利增幅預計超 90%

據文件顯示，騰訊音樂在 2016 年創造 50 億元營收，凈利潤為 6 億元；2017 年創造 94 億元營收，凈利潤為 19 億元；預計 2018 年將創造 180 億元營收，凈利潤將達 37 億元。2018 年營收較 2017 年相比年增率增長 91.5%，凈利潤年增率增長 94.7%。2016-2018 年，騰訊音樂營收年複合增長率為 90%，凈利潤年複合增長率為 148%。

文件還顯示，騰訊音樂的收入主要來自於付費音樂、直播、合作及廣告，不過文件中並未透露各業務的具體營收數據。

活躍用戶數達 7 億

文件中顯示，目前騰訊音樂的活躍用戶數為 7 億，付費用戶數為 1.2 億，約為活躍用戶數的 17%。在騰訊音樂上市消息傳出後，業內人士將之與已經上市的流媒體音樂服務商 Spotify 進行各方面數據比對。

以用戶數為例，騰訊音樂的活躍用戶數約為 Spotify 的 4.4 倍，付費用戶數約為 Spotify 的 1.7 倍。目前，Spotify 的市值約為 325 億美元；根據此前媒體報導，騰訊音樂 IPO 的估值約為 300 億元。

市場占有率超 60%

文件中還顯示了騰訊音樂的市場市佔率——其市場占有率超過 60%，版權總量是第二名的近 3 倍，2017 年下載量和試聽量是第二名的 4 倍以上。騰訊音樂旗下的酷狗音樂、QQ 音樂、酷我音樂的活躍用戶之和是第二名（網易雲音樂）的 5 倍多。在 2017 年在線音樂 App 滲透率排名中，酷狗音樂、QQ 音樂和酷我音樂排名前三。

如何撐起 300 億美元估值？

據媒體報導，騰訊音樂已經於 9 月 7 日向美國證券交易委員會（SEC）提交了上市申請，這可能是今年中資公司在紐約最大規模的 IPO。此前騰訊音樂計劃最高融資 40 億美元，而後又調整至 20 億美元。騰訊音樂方面隨即回復稱，該報導內容失實。

從美股和港股新上市的科技股招股情況看，資本市場的熱情已有所減弱。根據湯森路透旗下刊物 IFR 報導，騰訊音樂當時尋求估值在 250 億美元左右，這相比之前傳聞的 300 億美元縮水了 17%。報導稱，騰訊未予置評。

從國內產業角度來看，2016 年，我國數字音樂產值達到 143.26 億元，年增率增長 39.36%。按照年均 17% 的增長，至 2017 年預計達到 179 億元市場規模，15% 的增長，2018 年至 205 億元規模。騰訊音樂 300 億美元的估值是我國整個數字音樂產值的 10 餘倍。