〈分析〉今晚Fed將升息！亞洲央行到底跟不跟？

美國聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (27 日) 凌晨 2 時許，宣布 9 月份利率決議，目前市場預期 Fed 將於本次會議再次升息一碼，推升基準利率的利率走廊至 2% 至 2.25% 區間，完成年內的第三次升息。

而在 Fed 將準備再次升息的前景下，美國與新興市場之利差已進一步收斂，這也為新興市場央行們帶來不得已的升息壓力，目前新興市場內就以菲律賓、印尼兩國央行跟進 Fed 9 月升息的呼聲最高。

印尼、菲律賓央行：

據一份向市場經濟學家所作的調查統計，目前市場主流意見預期菲律賓央行可望在 9 月跟進升息二碼 (50 個基點)，將基準利率升至 4.5%；印尼央行則可望跟進升息一碼 (25 個基點)，將基準利率升至 5.75%，以維持與美國之利差。

今年以來由於 Fed 的持續升息，利差的收斂也加劇了新興市場資金外流回美元資產，據統計，今年至今菲律賓披索與印尼盾已分別大貶約 8.23% 與 9.99%。

K 線：美元兌印尼盾走勢圖 紫線：美元兌菲律賓披索走勢圖 圖片來源：investing.com

隨著貨幣的走貶，印尼央行今年來也已升息了 125 個基點，並且消耗約 10% 的外匯存底，來維穩本國貨幣走勢。

另一方面菲律賓除了貨幣貶值以外，自身也被高通膨率所困，目前菲律賓通膨率為 6.7%，是創下了近 9 年新高，市場預期 9 月份將進一步升抵 7%；印尼央行與菲律賓央行此前已曾暗示過將於本週升息。

菲律賓通膨率走勢圖 圖片來源：tradingeconomics.com

台灣央行：

台灣央行方面，市場預期台灣央行將維持基準利率：重貼現率在 1.375% 不變，實現利率「9 連凍」，即連 9 個季度維持利率不變。

市場人士分析，從台灣央行幾次貨幣政策會議的態度來看，央行對於台美利差收斂的狀態並不擔心，同時台幣貶值區間也在合理範圍，最重要的是，台灣 CPI 通膨率仍未突破央行總裁楊金龍的 2% 防線，故估計台灣央行仍不會跟進 Fed 啟動升息循環。

香港金管局：

由於港幣與美元實行聯繫匯率制度，故本次香港金管局將大機率的跟進 Fed 升息，進一步抬升香港基準利率。

目前香港基準利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加 50 基點，或隔夜及 1 個月香港銀行同業拆款利率的 5 天移動平均數的平均值，以較高者為準。

然而更重要的是，過往香港金管局升息，事實上香港銀行業是並未跟進調升銀行端利率，但隨著 Fed 自 2015 年底開始升息，至今已升息 7 碼，本次香港銀行業將高度可能調升最優惠房貸利率 (P)，拉高香港銀行業之淨利差。

中國人行：

針對中國人行 (PBoC) 是否會跟進 Fed 9 月升息，目前市場主流經濟學家認為，在美中貿易戰且中國經濟正放緩的環境下，中國人行並不具備合理的升息條件，中國人行本次將可望不跟進 Fed 升息。

如民生銀行首席研究員溫彬即認為，若 Fed 9 月再次升息，人行估計將繼續按兵不動，但預計人行將通過公開市場操作，以保持實體經濟流動性順暢，至年底人行將可能採取進一步「定向降準」，並置換中期借貸便利 (MLF)。

市場人士認為，目前人行的貨幣政策仍然保持穩定中性，而中長期來看，人行仍會推行較為中性的貨幣政策，「定向降準」確實可期。