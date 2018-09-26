若能讓經濟煞車 又不陷入衰退 Fed將創造歷史

德意志證券公司分析師胡柏 (Peter Hooper) 說，聯準會 (Fed) 若能讓經濟成長減緩，推升失業率，又不致讓經濟陷人衰退，將是創造歷史，史無前例的傑作。

目前，美國失業率為 3.9%，低於 Fed 認定為自然失業率的 4.5%。在自然失業率的情況下，通貨膨脹既不會減緩，也不會加速。

胡柏說，此刻，華爾街紛紛傳言，到 2020 或 2021 年，美國經濟可能落入衰退。他指出，由於美國經濟擴張已持續了 36 季，創史上第二長期間，該衰退傳言出現，並不足為奇。

胡柏說，有幾項因素，將有利於鮑爾領導的 Fed 創造歷史。

第一，美國經濟並未大舉投資耐久財，因而未出現金融失衡，不致造成經濟下滑。第二，菲利普斯曲線似乎相對平坦，意味勞工市場吃緊並未導致通貨膨脹大幅上升。這讓 Fed 得以緩慢升息。第三，美國經濟面對原油市場的衝擊，並非特別敏感。

目前，經濟衰退的擔憂並未完全消退。由於經濟快速成長，且勞工市場仍然吃緊，預期本週 Fed 仍將漸進升息，並暗示未來將進一步升息。

胡柏於接受訪問時說，儘管央行的經濟預測已擴展到 2021 年，然而在預測中，依舊不太可能出現經濟衰退的傳言。

他說，即使 Fed 無法避免經濟下滑，但是那些讓央行得以創造歷史的因素，足以讓萬一出現的衰退 "溫和且短暫"。