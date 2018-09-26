〈分析〉一文看懂：Fed升息在即 對中國股、匯有何影響？

美國聯準會 (Fed) 就在明 (27) 日台北時間凌晨公布會議結果，市場普遍預料會升息一碼，市場認為，對中國股市頂多是短期影響，不過外界最關注的是人民幣匯率是否再受衝擊？以及中國人民銀行會如何應對？

對 A 股影響不大

目前市場對聯準會升息多半有預期心理，以今年 6 月來說，當時美國升息後 A 股並沒有太大波動，新時代證券首席經濟學家潘向東表示，短期內 A 股可能受到升息情緒影響，不過很難透過經濟管道影響 A 股，加上中國還存在資本管制，長期來看對 A 股影響有限。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

市場關注人民幣保 7 門檻

至於外界最關注的匯率方面，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在人行重啟逆週期因子、在離岸市場發行央票等措施後，預計未來一段時間人民幣匯率會和美元指數呈現大體相近幅度的反向波動格局。預計這回美元指數不會受到本次升息太大影響，人民幣兌美元雙邊匯率所受衝擊將較為有限。

中國社科院學部委員余永定指出，美國升息對人民幣匯率肯定會產生一點壓力。在其他條件不變的情況下，人民幣貶值的壓力會上升，但這次因為市場對美國升息早有預期，預計對人民幣匯率的影響恐怕不會太大。

至於市場關注日後人民幣究竟守不守得住 7 的重要心理關卡？對外經濟貿易大學副校長丁志傑表示，如果美元指數再次站到 100 以上，人民幣破 7 的機率就很高。余永定則重申「不干預」的論點，強調匯率應該讓市場供需做決定，強調不應該也沒必要為川普守住「7」這個關卡。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

人行如何接招

至於人行接下來會不會跟進聯準會升息？市場多半預計政策利率不會變化，以免對實體經濟造成衝擊。光大固定收益研究報告認為，「公開市場操作不升息 + 小幅抬高 7 天期回購利率中樞」是人行接下來最可能的政策選擇。

目前中國內部經濟成長壓力使得貨幣政策很難明顯緊縮，外部匯率壓力又使得貨幣政策很難明顯放鬆。研報指出：「最好的策略是小幅緊縮以對沖外匯市場壓力，同時不釋放緊縮的信號以避免影響金融市場及實體經濟的預期，而政策效果還需要有很強的可控性。」

光大固收研報指出，之所以不在公開市場操作中升息，可以避免釋放出明顯信號，給提高實際的資金利率創造出空間；而 7 天期回購利率的變化較容易調控，政策可控性也很高。