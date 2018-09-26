華興資本明掛牌 公開招股未到位 僅認購81.99%

華興資本 (1911-HK) 明 (27) 日將正式掛牌上市，該公司今 (26) 日發佈公開招股結果，全球發售 8500 萬 8000 股，其中，香港公開發售 696 萬 9800 股，國際發售 7803 萬 8200 股；發行價每股港幣 31.80 元，為招股價港幣 31.8-34.8 元下限，每手 100 股。

公告顯示，香港公開發售認購不足，認購合共 696 萬 9800 股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數 850 萬 0800 股的約 81.99%。合共 153 萬 1000 股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。

國際發售獲適度超額認購。分配給 117 名國際發售承配人的發售股份最終數目為 7803 萬 8200 股，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約 91.80%(假設並無行使超額配股權)。

華興資本為美團、京東、滴滴出行的投資者之一，本次上市引進 3 名基礎投資者，包括螞蟻金服、LGT Group Foundation、Snow Lake Funds，分別認購 1233 萬 4500 股、616 萬 7200 股、1233 萬 4500 股，合共認購 3083 萬 6200 股，在假設無行使超額配股權下，占全球發售完成後已發售股份約 36.27% 及全球發售完成後已發行股本總額約 5.62%。

集資所得淨額約港幣 25.29 億元，其中約 40% 用於進一步擴展投資銀行業務；約 20% 用於進一步擴展投資管理業務；約 20% 用於發展財富管理業務；約 10% 用於業務線的科技發展；約 10% 用作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。