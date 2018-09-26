騰訊推雙向跨境支付 10月起香港用戶可於內地使用移動支付

騰訊(00700-HK)旗下流動支付平台WeChat Pay HK，與財付通公司今日正式攜手中國銀聯及銀聯國際落實“雙向跨境支付”，日後香港用戶將可在內地使用WeChat Pay HK進行付款。

中國人民銀行支付司司長潘信祥在“支付移動，暢享兩地”雙向跨境支付啟動儀式上表示，微信支付香港電子錢包跨境支付業務在大灣區試點運行，實現兩地移動支付互聯互通，具有極強的釋放引領作用。未來，人民銀行鼓勵更多市場主體合規開展跨境移動支付業務，推動粵港澳大灣區一體化生活圈建設。

騰訊金融科技副總裁馬曉東稱，未來騰訊可以幫助香港科技創新企業促達內地超過10億人的用戶。騰訊正在以更開放的姿態輸出大數據、區塊鏈、人工智能、雲計算等方面的技術，積極參與構建粵港澳大灣區，助力香港發展成為開拓金融科技的理想地方，鞏固國際金融地位。

由10月1日開始， WeChat Pay HK將陸續向香港用戶提供覆蓋內地衣、食、住、行等各個方面的商戶服務，令香港用戶可於內地享用便捷的流動支付服務。首批接入線上商戶包括，滴滴打車、美團外賣、大眾點評及12306等商戶，率先滿足香港用戶“北上”尋求美食和使用12306購買高鐵或動車票的需求，後續會陸續支持其他商戶。使用WeChat Pay HK於內地使用流動支付服務，香港用戶需要將WeChat升級至6.7.2或更高版本。

WeChat Pay HK將自動為用戶換算消費的人民幣為港幣，透過與多家銀行進行合作，即時為用戶提供匯率報價及自動換匯服務。而對於內地商戶而言，接入跨境支付也將為業務帶來新的增長點，為兩地經濟發展注入新活力。

同時， WeChat Pay HK與財付通將接入銀聯轉接清算系統，使兩地錢包的結算流程和金融業務更加透明、安全和合規，共建大灣區金融科技新生態。未來，不僅內地用戶可在香港使用微信跨境支付進行消費，香港用戶也能在內地使用WeChat Pay HK，意味著兩地用戶將通過雙向跨境支付計劃，共享流動支付的便捷，加速兩地經濟、人文的交流。

WeChat Pay HK自2016年獲香港金融管理局頒發儲值支付工具牌照(持牌人及牌照編號： WeChat Pay Hong Kong Limited，SVF 0005)以來，為港人推出Quick Pay付款碼、QR Code收款以及WeChat Pay Checkout等功能。透過與快速支付系統連接，以及隨著系統升級，為消費者帶來新的支付體驗。

據悉，WeChat Pay HK是個流動支付方案，為消費者及涵蓋購物、餐飲、交通、速遞服務和娛樂等不同範疇。

文：覃漢計