華興資本IPO下限定價 每股31.8元 國際配售超購5倍

「獨角獸獵人」華興資本 (1911-HK) 港股 IPO 今 (20) 日定價，每股上市價港幣 31.8 元，為招股價港幣 31.8-34.8 元下限。若加上「超額配售權」，華興資本最高募集 3.96 億至 4.33 億美元 (約港 31 億至 34 億元) 資金。預計 9 月 27 日掛牌上市。

此次華興資本 IPO 全球發售股數為 8500.8 萬股，其中 10% 為香港公開發售股份，90% 為國際配售股份。

機構對華興資本認購反應積極，京東金融、高瓴資本 (Hillhouse Capital) 及安大略省教師退休基金會 (OTPP)，這一加拿大最大的單一型專業化退休基金均已落實認購。此外，國際知名長線基金資本集團 (The Capital Group) 對華興資本的認購也已落實。

當前，華興資本國際配售已獲 5 倍超額認購。華興資本的基礎投資人也已確定，為螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation) 及雪湖資本 (Snow Lake Funds)3 家機構。

其中，螞蟻金服與雪湖資本各認購 5000 萬美元，LGT 認購了 2500 萬美元，3 家一共認購了 1.25 億美元。