華興資本確定首批基礎投資人 螞蟻金服、LGT、雪湖資本領銜

據經濟觀察網引述消息人士透露，即將在香港上市的「獨角獸獵人」華興資本已經確定了首批基礎投資者 ，其中包括螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation) 及雪湖資本 (Snow Lake Funds)3 家機構。具體認購規模不詳。

這 3 家投資機構在國際化、金融科技、互聯網證券、財富管理、資產管理等方面都與華興有著深度合作的想像空間，戰略投資協同效應明顯。

螞蟻金服在互聯網金融服務行業中處於領先地位，短期看，螞蟻金服的投資極大概率對華興上市、市場情緒帶來正面積極影響。而長遠看，雙方未來亦有合作的空間，尤其是華興資本在財富管理、金融科技、互聯網證券等戰略性業務發展中與螞蟻金服均有業務協同性。

另外 2 家基礎投資人 LGT 及雪湖資本均為外資背景的知名投資機構。

LGT 成立於 1920 年，隸屬於有 900 多年歷史的列支敦士登皇室，是由家族擁有的全球最大私人銀行及資產管理集團。現任 CEO 為列支敦士登王子 Prince Max von und zu Liechtenstein。LGT 是中國境內首批國際機構投資者之一，在亞洲業務迅猛增長拉動下，近年財務表現強勁。

列支敦士登王室經營巨大的商業帝國，橫跨銀行、金融、房地產、林業、酒莊、農業等行業。2018 年上半年財報顯示，LGT 管理資產規模 (AUM) 約 2100 億美元。LGT 的戰略性投資，也為華興資本其資源開拓國際化、財富管理方面的業務埋下了伏筆。

雪湖資本則是一家低調神秘的對沖基金，旗下管理資產超過 10 億美元。從官網看，其受託管理資金主要來自全球性機構投資者，包括頂尖大學的捐贈基金、非盈利基金會、家族基金、養老基金及國家主權基金。創始人馬自銘曾就職于美國三藩市知名投行瑞士信貸第一波士頓及紐約頂尖對沖基金齊夫兄弟，2009 年回國創立雪湖資本。

雪湖資本的投資策略是：堅持長期基本面驅動的投資理念進行公開市場投資。投資團隊借助內部獨有的專業研究能力和結構化的嚴謹投資程式，重點評估科技、消費、醫療和金融等行業的潛在投資標的。

華興資本 9 月 9 日更新網上初步招股資料，集團今年上半年多項業務均見明顯增長，帶動總收入年增 1 倍至 1.085 億美元 (約港幣 8.46 億元)；期內成功轉虧為盈，經營利潤達 2030 萬美元 (約港幣 1.58 億元)，去年同期虧損 310 萬美元 (約港幣 2418 萬元)。

華興資本於 9 月 6 日進行香港 IPO 聆訊，預計將於 9 月 21 日完成定價，9 月 28 日正式在港交所上市。華興資本估值區間為 26 至 34 億美元，募資金額為 3 至 4 億美元。