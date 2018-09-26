茂迪再裁員2% 力求撙節成本 以達到轉型目標

太陽能電池成了「慘」業，茂迪 (6244) 縮減人力、整合產線動作一波接一波，日前甫提前解雇 300 多名外籍員工，昨 (25) 日又再度公告，縮減非生產線人力約 2%，茂迪坦言，大陸縮減補助，太陽能產業挑戰嚴峻，必須展開多項精簡動作，以達到轉型的目標。茂迪表示，此次裁員影響人數占總員工數的 2%，盼達到撙節成本的目的，處理會權衡員工權益，按照法令規定執行之，除了裁員節流之外，日前亦將台南廠房設備，出售給生展 (8279) 生技公司來挹注帳上現金。



茂迪第二季營業虧損 11.04 億元，單季虧損 20.75 億元，每股虧損 3.85 元，合計上半年虧損 31.43 億元，每股虧損 5.84 元，帳上累虧達到半個資本額，截至上半年為止，每股淨值 14.96 元。