茂迪精簡人力 將與逾300名外籍員工提前解約

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 今 (17) 日公告，為提升整體營運績效，改善公司競爭力，不得不針對人力配置進行調整，其中，外籍同仁屬補充性人力，近日將先與 300 多名外籍同仁提前解約，並盡最大努力協助其返鄉，或尊重其意願依法轉換雇主。

茂迪上周五 (14 日) 遭到桃園觀音廠員工爆料遭無預警要求調職，對此，茂迪表示，桃園觀音廠確實有做少部分人員工作任務的調整，但調動的範圍都在同部門內，對員工權益並無影響，且本土員工調動工作內容的確切人數，與爆料員工指稱的二分之一相去甚遠。

茂迪今日也公告表示，為改善公司競爭力，計畫調整營運體質規模，並落實精實管理，以提升整體營運績效，為達此目標，短期內公司人力配置不得不進行調整。

茂迪指出，外籍同仁因屬補充性人力，在產業衝擊下，將為這次主要調整對象，近日將先與 300 多名外籍同仁提前解約，過程將遵照法令規範進行安置，盡最大的努力協助其返鄉，或尊重其意願依法轉換雇主，同時，為能及時應對市場變化，將視訂單及產能規模審視人力資源配置，以落實精實管理的目標。

雖然業界對明年產業展望相對今年樂觀，但茂迪裁員消息傳出，不免令人對明年展望存疑，茂迪強調，短期內的調整還是要做，對產業現況保守以待，持續強化體質以因應未來市場需求。