台股盤前─短線技術指標有利多方續攻 留意萬一之上套牢賣壓

美中貿易戰仍在延燒，資金流向傳產、金融股等具避險功能族群，台股昨日兩度站上萬一，可惜並未守住，法人認為，短線技術指標有利多方續攻，但是萬一之上進入實質套牢區，預期指數將呈現高檔震盪，中小型股的反彈若能延續，可望有助後續衝高表現，通膨受惠概念、蘋概股表現值得觀察，美股周二跌多漲少，台股今 (26) 日仍可留意風電股、被動元件股的動向。

台股昨日以 10978.85 點作收，上漲 6.44 點，成交值 1137.25 億元，三大法人同步買超，合計買超 62.54 億元，自營商買超 11.4 億元，投信買超 3.84 億元，外資及陸資買超 47.3 億元；其中外資對鴻海 (2317-TW) 由連 5 賣，轉為買超 2137 張；期貨部分，淨多單增加 2849 口至 32340 口，整體籌碼向多方靠攏。

元大 2001 基金經理人劉家宏指出，美國經濟獨強，其他先進國家尚可，新興國家出現頹象。台灣雖屬新興市場，但整體狀況相對穩定，但需留意下半年因為基期以及相關產業狀況。

劉家宏表示，由於即將進入傳統消費旺季，利用適當現金股票比例條配控制系統性風險，將持股集中在基本面能見度高個股；目前來看，通膨受惠概念是疑慮較小的產業之一，其中有漲價概念的原物料和升息受惠的金融，原物料中依舊較看好塑化以及水泥族群。

劉家宏認為，雖然 Apple 供應鏈現在市場仍在觀望有疑慮，但後續仍舊看好，只是需等待期銷售狀況是否如預期逐漸增溫。此外，因中小型股短期震盪較大，可將投資部位適度分配到質優的權值股上。

法人指出，大盤指數回到所有均線之上且觸及萬一，短線技術指標有利多方續攻，但萬一之上進入實質套牢區，預期指數將呈高檔震盪，在外資買盤優於預期的情況下，預期在震盪整理後仍可望盤堅向上，朝前波段高點的 11186 點位置邁進。

美股周二漲跌互見，但 NASDAQ 收高，道瓊工業平均指數收低 69.84 點或 0.26% 至 26492.21 點；NASDAQ 指數收高 14.22 點或 0.18% 至 8007.47 點；S&P 500 指數收低 3.81 點或 0.13% 至 2915.56 點；費城半導體指數收低 23.64 點或 1.70% 至 1364.82 點，台股今日仍可關注傳出接單利多的風電族群，蘋概三王台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 等表現仍將牽動盤勢。