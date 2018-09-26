【大慶證券】盤前分析－聚焦台美央行動態 指數守穩月線關卡



◆盤勢分析

川普強硬表態不會在貿易問題上退讓，美十年期公債殖利率飆升到 3.12%，使投資人擔憂情緒升溫，拖累道瓊終場由紅翻黑下跌 0.3%，四大指數僅有 NASDAQ 以小漲 0.2% 作收。綜觀目前國際情勢，美國期中大選日漸逼近，預期中美貿易將持續延燒，加上 FED 展開為期兩天的貨幣政策會議，將於台灣週四凌晨公佈會議結果，市場不確定因素眾多，研判美股將持續面臨修正壓力，短線可觀察十日線作為多空指標。

Fed 在美國時間 25 日舉行央行會議，台灣也將於 27 日召開理監事會議，市場關注國際間央行動態，會議記錄發布前趨於觀望，指數昨日小漲收在 10978 點，成交量 1162 億。從技術面看，指數價穩量縮，日 KD 持續向上，多頭格局不變，加上台幣受惠美元指數走疲轉升，盤中升破 30.7 關卡，短線上資金動能轉強，然而台灣此次很有可能維持重貼現率年息 1.375% 不變，但美國 Fed 本周幾乎確定將升息一碼，在台美利差進一步擴大下，恐使台幣再次面臨趨貶格局，因此指數短線雖走強，但上檔仍有相當壓力，預估台股將維持在 9/12 前低 10667 點以及 9/3 高點 11097 點區間震盪。

觀察盤面，矽晶圓族群的台勝科完成減資立即受到市場追捧，開盤即漲停鎖死，使市場重新聚焦漲價概念題材，除環球晶同步大漲外，MOSFET 的尼克森、大中、杰力、富鼎等也全數漲停，基本上無論是矽晶圓還是 MOSFET 市況熱度均未減，多數公司營收獲利表現也有明顯提升，惟短線上籌碼仍不穩定，恐仍需時間去沉澱，建議以短線反彈視之。另外在中美貿易角力之際，聚焦台灣內需市場的風電類股再次受到關注，台船、上緯、新光鋼… 等均可見買盤追捧，雖產業受政策扶持，但考量部分類股走勢較弱，建議擇優去做布局。傳產方面，台塑四寶昨日雖走跌，但資金轉往國喬、台苯等二線塑化類股，紡織相關的儒鴻、豐泰股價更創波段新高，顯示資金仍持續往當中的績優族群靠攏，第四季進入旺季的塑化、紡織、鋼鐵、水泥等，仍可逢低布局。

