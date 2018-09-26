小米旗下雲米科技赴美IPO 漲逾21%後一度破發

繼華米上市半年後，美東時間 9 月 25 日，小米集團旗下的生態鏈家電供應商雲米科技在那斯達克成功敲鐘掛牌。

小米生態鏈公司雲米科技開盤漲 5.56%，報 9.50 美元，此前 IPO 定價為 9 美元 / ADS，位於定價區間低端。

開盤後股價迅速漲至日高 10.95 美元，最大漲幅 21.67%。午盤時最低觸及 8.97 美元，低於發行價 9 美元，一度處於破髮狀態。最終收漲 0.89%，報 9.08 美元，盤後微跌邁向發行價。

小米董事長雷軍發表微博祝賀雲米上市，稱這是繼華米科技之後第二家赴美上市的小米生態鏈企業，感謝陳小平帶領雲米糰隊研發並製造了小米凈水器等產品，同時也感謝米粉的支持。

作為小米生態鏈的重要一環，雲米科技成立於 2014 年 5 月，是一家定位於中高端人群的高科技網路智能公司。主要產品包括雲米超能凈水器、小米凈水器、雲米超能濾水壺、小米 TDS 檢測筆等。

8 月 28 日，小米系公司雲米向美國證券交易委員會（SEC）提交 IPO 申請文件，計劃在那斯達克上市交易，股票代碼「VIOT」，共計發行新股 1140 萬 ADS，擬融資最多 1.5 億美元。

投票方面，雲米同樣採用了同股不同權的 A、B 股模式，公司管理層、員工和小米持有每股享有十票投票權的 B 類股票，可等量轉換為 A 類股。而 A 類股票每股投票權為一票，不允許轉換。

智能家居風雲起，雲米營收增速接近 300%

目前雲米創始人陳小平持股為 41.3%，為公司最大股東。順為資本持股為 20.5%，小米旗下基金持股為 19.5%，雷軍系一共持有雲米 40% 股權，為第二大股東。公司預計，在完成 IPO 後，陳小平持股將增至 42.5%，而雷軍系持股將降至 33% 左右。

（招股說明書）

營收方面，公司 2017 年凈營收 8.73 億元，年增率 2016 年 3.13 億的收入增長 179.4%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司收入繼續大幅升高，上半年營收逾 10 億元，年增率增速近 300%。

不僅如此，雲米近幾年也積極拓寬業務範圍。2016 年公司營收近 8 成來自於智能凈水產品，不到兩年的時間，已經完成由單一產品為主到智能凈水器和廚房的雙核驅動轉變，而增值業務和消費產品收入增長同樣迅速。

歸因來看，雲米科技收入的高增長主要得益於智能家居市場的興起。數據顯示，2017 年中國智能家居市場零售額高達 3456 億，過去五年間複合增長率高達 26.5%。

未來幾年裡，中國智能家居市場的複合增速將繼續維持 20% 以上，截至 2022 年，相關零售額將達到 8652 億元。

（艾瑞諮詢、招股說明書）

前途仍然坎坷，雲米上市求變

然而，雲米未來的路並不平坦。

雖然是創業公司，但最開始雲米依託的就是小米的生態鏈體系，並沒有經歷燒錢擴張的鋪路就輕鬆實現盈利。在招股說明書中，可以清晰看到小米生態鏈是雲米科技發展的最大驅動，這是雲米科技的優勢，但過於依賴也限制了雲米的自主發展空間。

此外，伴隨高銷售業績而來的，還有眾多家電企業對智能家居覬覦。格力從去年開始大力布局人工智慧；美的也已利用語音識別、圖像識別等前沿科技去改造智能家電；海爾更是推出了針對不同場景的「4+7+N」智慧家庭定製方案，讓各種家電產品在 AI 時代「重生」。

相較於這些知名度更高的家電巨頭，雲米的壓力也在不斷升級。此次赴美 IPO，雲米希望藉助資本市場擺脫對小米的依賴，實現自身的突破，走向更大的市場。

這既是無奈之舉，也是一條不得不走的路。當小米市場號召力下跌，其生態鏈上的企業也面臨着難以擴張的尷尬局面。因此，生態鏈上的每一環企業必然要擺脫對小米的依賴，避免被市場邊緣化。

小米的資本帝國夢

小米在供應鏈打造上不遺餘力。2013 年，小米開啟生態鏈計劃，並定下「五年內投資 100 家生態鏈企業」的目標。

在招股說明書中，小米聲稱將「提供一系列自主或與生態鏈企業共同開發的硬體產品；同時公司通過提供網路服務讓公司的用戶擁有完整的行動網路體驗；公司通過高效率的新零售渠道向用戶提供產品」。

而在近 240 億港元的首次公開募資中，小米要拿出 30% 用於投資擴大及加強 IoT 與生活消費產品及行動網路服務等主要行業的生態鏈企業。

在 2018 年 8 月 22 日的業績溝通會上，小米 CFO 周受資表示，小米已經投資了 220 家公司，其中 100 家是生態鏈企業。

目前，除了小米凈水器供應商雲米科技、小米手環供應商華米科技外，還有小米行動電源供應商紫米科技、小米空氣凈化器智米科技、生產小米活塞耳機的萬魔聲學等。