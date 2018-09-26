Nike也不行了？一路高速增長的中國市場營收「踩剎車」

Nike 周二盤後公布了 2019 財年第第一季的業績報告。該公司每股盈利高於市場預期，但營收不及預期， 特別是其重要的收入來源中國市場以及亞太和拉美市場。

財報顯示，在截至 8 月 31 日的第一財季，Nike 公司每股盈利（EPS）為 67 美分，略高於市場預期的 63 美分。

Nike 第一財季營收為 99 億美元，略低於市場預期的 99.4 億美元。其中，大中華區營收 13.8 億美元，略低於市場預期的 14 億美元，年增率增長 24%，大幅低於上一財季的 35%。亞太和拉美地區營收 12.7 億美元，略低於市場預期的 13 億美元。

不過，儘管營收不及預期且增速放緩，但 Nike 依然在大中華區實現了連續第 17 個季度兩位數高增長。

2018 財年，Nike 在大中華區的表現十分亮眼，年度營業收入首次突破 50 億美元，達到 51.34 億美元。在匯率不變的情況下，年增率增長 18%；息稅前利潤年增率增長 20%。

當時 Nike 品牌總裁 Trevor Edwards 表示：「無論美國零售市場出現何種情況，我們在中國市場的成功都有助於 Nike 在全球範圍實現可持續性增長，我們對 Nike 品牌未來的增長充滿信心。」

在分析師電話會議上，Nike 強調了其在本土北美市場的銷售復甦，稱「在北美，我們已恢復強勁的可持續增長。」

該公司第一財季北美市場營收 41.5 億美元，高於市場預期的 41 億美元。這是該市場連續第二個季度營收增長。此前，該市場的銷售低迷持續了足足一年的時間。

其他海外市場方面，歐洲、中東和非洲市場營收 26.1 億美元，略高於預期的 26 億美元。Nike 稱，數字化幫助產生了歐洲、中東和非洲地區的所有增長。

Nike 還公布了 52 億美元的庫存，該數據持平於以往。

公告發布後，Nike 股價 (下圖) 盤後一度下跌 4.6%，此後跌幅有所收窄。分析師將其歸結於該公司毛利率不及預期——數據顯示，Nike 第一財季的毛利率增長了 44.2%，略微低於市場預期的增長 44.3%。

彭博社指出，對於 Nike 而言，毛利率至關重要，因為該公司最大的長期關注點是通過自身的銷售渠道提高銷量，減少對零售夥伴的依賴。通過 Nike 自己的官方網站和 APP 的銷售利潤率更高，並且讓品牌擁有更多產品控制權。

受益於數字化對公司營收的幫助，Nike 計劃明年加大對消費者數據和分析上的投入，還將增加對數字產品設計和生產方面的投入。

Nike 還宣布，在第一財季，公司以大約 14 億美元的價格庫藏股了 1780 萬股股票。截至 8 月 31 日，根據公司現有的 120 億美元庫藏股計劃，共庫藏股了 1.672 億股股票，庫藏股總額約為 101 億美元。6 月份，董事會批准了一項為期四年的 150 億美元股票庫藏股計劃，其將在當前計劃完成後開始。

自 3 月份以來，Nike 公司不斷爆發負面消息。當時媒體曝光了該公司的性別歧視和性騷擾醜聞。受此影響，先後有 11 名高管離職。一直被視為現任總裁兼首席執行官 Mark Parker 接班人的 Nike 品牌總裁 Trevor Edwards 也在其列。

9 月 4 日，Nike 因決定斥資 8000 萬美元聘請極具爭議的 Colin Kaepernick 擔任新廣告活動代言人而遭到抵制。此人曾是美國國家橄欖球聯盟 (NFL) 球員，2016 年 8 月因拒絕在奏國歌時起立而成為爭議焦點。憤怒的消費者發布了自己燒毀 Nike 運動鞋的影音，抵制 Nike 的呼聲在社交媒體上迅速傳播。