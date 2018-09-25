瑞典政治大變局：首相在不信任投票中落敗 克朗短線狂瀉200點

9 月 25 日周二，瑞典首相 Stefan Lofven 在不信任投票中落敗，這意味著 Lofven 和其所在的政黨即將下台。提出動議的四個偏右政黨聯盟有望取而代之。

據瑞典議會，在這場不信任投票中，349 名議員中有 204 名投票罷免勒文。

投票過後，瑞典政府將啟動談判和重組的漫長過程，目前前景還不明朗。

在 Lofven 在不信任投票中落敗的消息過後，瑞典克朗兌美元短線狂瀉 200 點。

路透社援引分析人士稱，基於 Lofven 在不信任投票中失敗，則將由溫和聯合黨黨魁 Ulf Kristersson 先行嘗試組成一個聯合政府。

不過，在政府組閣過程中，無論出現什麼樣的少數派政府，都需要反對派或極右翼民主黨的支持才能執政。

而瑞典首相 Lofven 隨後表示，聯合政府是不現實的，社會民主黨永遠不會支持聯合政府。仍希望領導瑞典。今日的不信任投票沒有改變議會情況。

Lofven 還表示，儘管存在政治分歧，但將仍為建立一個新政府而工作。預計建立新政府和繼續擔任首相的可能性良好。

對於瑞典這樣的議會制政體，若首相無法通過不信任動議，政府只有兩個選擇：辭職或解散議會並進行大選。

在 9 月中旬舉行的瑞典議會選舉中，以首相 Lofven 為首的中間偏左陣營未能贏得過半選票。四個中間偏右政黨對 Lofven 提出進行不信任投票，極右翼政黨也支持此次投票，旨在終結社會民主黨四年的統治。

在上述大選中，長期執政的中左翼社會民主黨（由社會民主黨、環境黨和左翼黨組成）獲得 40.6% 選票，得到 144 個議會席位，而長期在野的反對派中右翼聯盟（由溫和聯合黨、中央黨、自由黨和基督教民主黨組成）獲得 40.3% 的選票，得到 143 個席位，雙方都未過半數，基本分庭抗禮。由於兩個陣營的得票均未過半，形成懸浮議會。此外，對外來移民持敵視態度的極右翼政黨——瑞典民主黨獲得 17.6% 的選票，也將成功進入議會，分得 63 個席位。

東方證券認為，這背後是代表北歐福利國家發展模式的「瑞典道路」正變得越來越不可持續。而且，由於中右翼立場日漸向極右翼靠攏，事實上很可能在議會形成中右 - 極右合流的局面，瑞典的左翼傳統可能逐漸失色。

據瑞典當地媒體 The Local 報導，Lofven 是第一位在不信任動議中被罷免的瑞典首相。

2015 年歐洲難民危機爆發後，總人口數才 1000 萬人口得瑞典接收了約 16.5 萬難民，接收比例甚至超過了德國。難民的大量湧入也造成了巨大的社會問題，在移民聚居的地方，槍擊、強姦案件不斷增加，社會治安情況急轉直下。

正是在這種背景下，極右翼瑞典民主黨開始崛起，他們「反移民、反歐盟和種族主義」的主張，受到越來越多選民的支持。

Lofven 執政四年來，一方面，經濟保持穩健發展，失業率降至十年來最低，性別平等、環境保護和婦女兒童權益保障繼續領先全球；另一方面，貧富差距加大，民眾對醫療、教育、社會福利資源不均、幫派暴力增多等現象依舊不滿。