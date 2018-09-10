瑞典大選或現懸浮議會 極右翼獲得「歷史性勝利」 「脫歐」提上日程？

瑞典於本周日舉行了新一屆大選投票。在這次選舉中，極右反移民政黨瑞典民主黨 (Sweden Democrats)，有可能顛覆這個歐洲國家的政治秩序。

瑞典大選難解難分，無一陣營獲多數席位

根據目前已開出的 99% 的選票，沒有單一政黨在瑞典過會取得多數席位，瑞典在大選後，可能將進入政治僵局，形成懸浮議會。各黨派之間若要組成聯合政府，或將花費幾周甚至數月。

瑞典選舉委員會公布的初步計票結果顯示，由社會民主黨、環境黨和左翼黨組成的中左翼陣營獲得 40.6% 的選票，贏得議會 349 個議席中的 144 個，但與 2014 年大選時的 159 個席位相比，得票率大幅下降。

由溫和聯合黨、中央黨、自由黨和基督教民主黨組成的反對聯盟中右翼陣營獲得 40.3% 的選票，贏得 143 個議席。

也就是說，中左翼陣營僅以 0.3 個百分點的微弱優勢領先中右翼陣營，兩大陣營所獲議席均未過半數。

而對外來移民持敵視態度的極右翼政黨瑞典民主黨獲得 17.6% 選票，贏得 62 個議席。

社會民主黨（中左翼）、溫和聯合黨（中右翼）和瑞典民主黨分別以 101 席、70 席、62 席，成為議會的三大政黨。

選舉最終結果將於本月 12 日公布。如果執政的中左陣營和反對黨中右翼聯盟之間沒有就組閣達成重大突破，那麼瑞典可能將於今年 12 月 24 日提前舉行另一次大選。

極右派成瑞典政治力量的重要一極

選前頗受關注的瑞典極右翼政黨「瑞典民主黨」，在選前民調中的支持率一度達到 25% 左右，但開票結果顯示該政黨獲得 17.6% 的選票，不及預期。但本次支持率創該黨歷史最好成績，高於 2014 年的 12.9%。

據新華社報導，瑞典社會民主黨黨魁、現任首相 Stefan Lofven 在初步統計結果公布後表示希望連任首相，並會繼續堅持「跨陣營」尋求更多黨派的支持以組建政府。但他強調，絕不會與瑞典民主黨合作。

而極右翼瑞典民主黨黨魁 Jimmie Åkesson 表示，對於和所有政黨合作持開放態度，並希望將選票化成切實的影響力。他還稱，此次結果對該黨而言已是勝利。

目前，瑞典中左和中右兩大政黨聯盟的議席均未過半，雙方均表示不願向瑞典民主黨尋求合作，瑞典民主黨也成為瑞典第三大的政治力量。

在政府組閣過程中，無論出現什麼樣的少數派政府，都需要反對派或極右翼民主黨的支持才能執政。

2015 年歐洲難民危機爆發後，總人口數才 1000 萬人口得瑞典接收了約 16.5 萬難民，接收比例甚至超過了德國。難民的大量湧入也造成了巨大的社會問題，在移民聚居的地方，槍擊、強姦案件不斷增加，社會治安情況急轉直下。

正是在這種背景下，極右翼瑞典民主黨開始崛起，他們「反移民、反歐盟和種族主義」的主張，受到越來越多選民的支持。

追隨英國「退歐」？瑞典或出現「Swexit」

與歐洲許多反移民政黨一樣，瑞典民主黨也是典型的「疑歐主義者」，黨魁 Akesson 就多次公開主張，瑞典應該就是否應該留在歐盟舉行公投。雖然距離「退歐公投」還有距離，但這並非不可能。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 在本周發布的一份報告中稱，儘管退出歐盟的選擇在瑞典民眾中並不占多數支持，但自從瑞典民主黨提出「大選後就歐盟成員國身份舉行公投」以來，這個話題愈加受到關注。

瑞典是歐盟第七大經濟體，但與英國類似，瑞典在歐盟中處於「邊緣」地位，它與歐洲大陸隔着海，也不是歐元區的一部分。

牛津經濟研究院報告稱，在 Swexit 的情況下，瑞典的實際 GDP 或下降 4%。退歐還會導致失業人數上升，目前瑞典就業人數每年以 0.16% 的速度增長，而在 Swexit 的情況下，這一增長率將幾乎為零。

報告預估，瑞典在 2031 年將減少了 7.3 萬個就業崗位，比目前情況要低 1.4 個百分點。

此外，對於家庭財務狀況也會帶來一定影響。如果瑞典選擇退歐，在退歐的 10 年裡，每戶家庭平均將損失 3.03 萬瑞典克朗（約合 3300 美元）。

不過，牛津經濟研究院認為，如果瑞典真選擇「退歐」，也會帶來一些「積極」影響，瑞典將不再需要為歐盟預算做出財政貢獻，可節約本國財政資源，為公共服務或減稅提供資金。