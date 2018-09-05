歐洲下一個火藥桶：本周瑞典極右翼政黨可能上台！

繼今年 3 月義大利的民粹主義政府上台後，又一個重要的歐洲國家的政治可能「變天」，這就是北歐大國瑞典。瑞典將於 9 月 9 日（本周日）舉行議會大選，全歐洲都在密切關注瑞典政局演變。

瑞典極右翼的反歐盟政黨瑞典民主黨（SD）有望在本周日舉行的瑞典大選中，對執政多年的社民黨（S）造成挑戰。與所有歐洲極右翼政黨崛起的過程類似，瑞典民主黨利用的是選民對移民、犯罪、歐盟和醫療保健等問題的不滿情緒。

傳統政治格局受到衝擊

最新的民意調查顯示，瑞典主要的中左翼和中右翼政治集團在選舉前幾乎不相上下。根據 Novus 公司上個月底的一項民意調查，中左派聯盟獲得 40.2% 的選票，而中右派聯盟獲得 38.9% 的選票。而兩個陣營的民調票數，都遠遠不及 50% 的多數席位。

少數派政府在瑞典歷史上並不常見，目前中左和中右傳統政黨正努力吸引足夠多的選民。而本次瑞典政壇受到的衝擊來自極右翼的瑞典的民主黨。該政黨是個不結盟的右翼民粹主義政黨，它的崛起，也對瑞典傳統政治生態造成了衝擊。

根據民調機構 Sifo 的調查，目前預計瑞典民主黨將獲得大約 18% 的選票（陰影部分為 2014 年得票率），是得票率第二高的單一政黨，領先於傳統的溫和黨（Moderates）。

雖然長期執政的瑞典社民黨支持率仍有 25% 左右，但遠低於 2014 年 31% 的支持率和 1994 年驚人的 45%。上次社民黨輸掉大選，還得追溯到第一次世界大戰之前（1914 年之前）。

反移民！反歐盟！

瑞典政治生態大挪移的最主要原因，就是 2015 年開始爆發的歐洲難民危機。

總人口數才 1000 萬人口得瑞典接收了約 16.5 萬難民。難民的大量湧入造成了巨大的社會問題。鑒於民主黨勢力增長，瑞典社民黨領袖、首相 Stefen Lofven 也開始調整政策，在 2015 年年底突然關閉了瑞典邊境，並收緊了移民法規，在難民申請標準和國境管理上更加嚴格。2015 年有 163,000 名難民尋求庇護，預計今年只有 23,000 人。

但瑞典民主黨是崇尚「白人至上」運動的民族主義政黨，仍在不斷抨擊瑞典政府慷慨的福利政策，會將國家置於危險之中。

另一個選舉過程中的爭議話題，是所謂的「Swexit」（瑞典退歐）投票。瑞典民主黨曾表示，他們將尋求跟隨英國，舉行退出歐盟的公投。

瑞典前首相 Carl Bildt 將「Swexit」公投的前景形容為「對瑞典未來繁榮的最大威脅」。

此外，暴力犯罪也是一個關鍵問題。最近幾個月，瑞典發生了一系列槍擊和手榴彈襲擊事件。

8 月 13 日，一群蒙面男子在瑞典的哥德堡和其他城市分少了 80 輛汽車，警方認為這是一系列協同襲擊案件。

總體來看，瑞典民主黨似乎並沒有進入政府的機會，尤其是在其他政黨聯盟都承諾不與民主黨進行合作的情況下。不過，民主黨很可能成為瑞典第二大，甚至是第一大政黨。

這也意味著，民主黨很可能將在瑞典政壇發揮強大的影響力，因為中左和中右的政治集團最終都將獲得大約 40% 的選票，所以無論出現什麼樣的少數派政府，都需要反對黨或極右翼民主黨的支持才能執政。