土美爭端關鍵牧師或本周獲釋 土耳其里拉創一周新高

美國高官帶來了土耳其和美國關係有望好轉的好消息，土耳其本幣里拉應聲走高。

美東時間 24 日周一，美國國務卿蓬佩奧在新聞發布會上表示，美國政府可能和土耳其就被土方扣押的美國牧師 Andrew Brunson 進行更多的談判，該牧師「可能這個月獲釋」。

蓬佩奧並沒有透露有關 Brunson 的資訊，只是表達了他對 Brunson 本該早就獲釋卻要拖到月末的失望。「他本該上月就獲釋了，他應該今天就獲釋的。我確定這周會有進一步的對話。」

蓬佩奧同時強調，美方已經向土方透露過川普的要求，新的對話不會在這方面有什麼變化。

上述消息傳出後，土耳其里拉急漲，回到一周來高位。美元兌里拉一度跌破 6.040，日內跌幅達到 4%，創一周新低，截至發文跌幅收窄到 3% 以內。

Brunson 獲釋無疑意味著兩個月來土耳其和美國迅速惡化的雙邊關係有望走向緩和。

因為土耳其認為 Brunson 涉嫌幫助兩個恐怖組織，拒絕釋放該牧師。此後美國對土耳其發動制裁，土耳其展開報復，里拉開始大跌。8 月不到半月，里拉兌美元已經跌去 20%。

今年 8 月 1 日，美國財政部宣布，因 Brunson 仍被土耳其監禁，啟動對土耳其內政部長和司法部長的制裁。參眾兩院也投票決定，阻止軍火巨頭洛克希德 · 馬丁向土耳其出售先進的 F35 隱形戰機。

8 月 4 日，土耳其總統埃爾多安宣布，將凍結美國司法部長及內政部長在土耳其的資產。同月 10 日，美國政府決定將對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍。

美國制裁升級的消息傳出後，里拉兌美元 8 月 10 日當天一度接近跌破 6.30，創歷史新低，日內曾重挫 20% 以上，創 2001 年以來單日最大跌幅。

8 月 15 日，土耳其宣布對部分自美國進口產品徵收高額的報復性關稅。土耳其監管機構宣布加大對銀行互換交易總量的限制，並批准了貸款重組規則，使做空里拉的交易受到遏制，且幫助銀行緩解不良貸款所帶來的負擔。

上述措施出台後，里拉兌美元曾連漲三日，一度重回「5 時代」。但 8 月 18 日，土耳其法院仍拒絕釋放 Brunson。8 月 20 日，川普表示，在釋放美國牧師的問題上，他不會向土耳其作出任何讓步。次日裡拉曾跌近 200 點。

本月 13 日，土耳其央行暴力升息 625 個基點，上調基準利率至 24%，大超市場預期的 21%，受此消息影響，當天裡拉短線暴漲，美元兌里拉暴跌 5%。

不過央行升息遭到了長期要求低利率的埃爾多安批評。埃爾多安稱其「耐心有限」，升息只會導致更快的物價上漲，「利率是原因，通膨是結果」。

上周四土耳其財長公布新的經濟計劃後，里拉大幅震盪，先升後跌。市場歡迎新經濟計劃對未來幾年經濟增速以及通貨膨脹目標的下調，但認為該計劃缺乏如何實現軟着陸的細節，也不滿土耳其政府有關銀行債務重組的戰略。

川普不過是壓垮駱駝的最後一根稻草。土耳其過於依賴外部融資、經常帳戶巨額赤字、龐大的債務持續增長，加之任人唯親的政府擊潰市場信心。把土耳其一步步拖入本輪經濟危機的正是埃爾多安。