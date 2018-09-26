紐約匯市—美元走弱 市場等待Fed利率決議 看好英國達成脫歐協議

美國聯準會開始為期兩天的會議，市場普遍預期會升息，並且為今年接下來升息 2 次與 2019 年升息 3 次定價，讓美元進一步升值僅留下很小的空間。利率決議公布前美元走弱，美元指數下跌 0.12% 至 93.74。

美元全年受益於強硬的利率前景，但在過去幾週已經失去動力，因為歐元區等其他經濟體改善。自 8 月中旬以來，美元共下跌 3.1%。

Fed 態度將影響美元

FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，市場已經定價升息，未來美元走勢，較大程度將受到聯準會前瞻性指引，以及「點陣圖」是否有明顯變化所影響。

點陣圖是政策制定者對未來利率的預測，預計 2020 年中位數將增加至 3.6%。

LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 表示，聯準會對通膨看法的任何變化，都可能會擾亂市場，但預計近期的數據將使聯準會能夠繼續將通膨風險視為平衡，而繼續採取緩步升息的行動。

美國消費者信心指數升至近 18 年來的高點，從上月的 134.7 升至 9 月的 138.4，高於經濟學家預測的 132.2，但未因此提振美元走勢。

歐元與英鎊上漲

與此同時，市場繼續押注英國和歐盟將就脫歐達成協議，歐元和英鎊兌美元上漲。英鎊兌美元上漲 0.35% 至 1.3165 美元，歐元兌美元上漲 0.12% 至 1.1763 美元。

英國首相梅伊 (Theresa May) 預定週三對外宣誓立場，強調政府將立場鮮明地支持商業。梅伊預定表明她不打算放棄目前的脫歐計畫，不理會國內及歐盟一些領導人上週對她的批評。

美加 NAFTA 恐難達協議

其他方面，美元兌加元下跌 0.05% 至 1.2949 加元，削減盤中漲幅，此前美國貿易代表 Robert Lighthizer 就美加貿易協議，發表了悲觀言論。

Lighthizer 表示，美國和加拿大之間的北美自由貿易協定談判仍有相當大的距離，並指責後者在關鍵問題上不做出讓步。

日本央行 7 月政策會議紀要顯示，少數董事會成員認為，日本央行必須更加認真考慮超寬鬆政策的潛在危險。美元兌日圓匯率上漲 0.1% 至 112.92。