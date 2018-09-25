三大法人同步買超台股 外資連5賣鴻海後今轉買超2137張

雖然蘋果新 iPhone 在 21 日開賣，但由目前台灣市場反應冷淡且非蘋陣營節節進逼之下，市場多頭「果粉」不棄守，三大法人也同步買超，合計買超 62.54 億元，其中外資對鴻海 (2317-TW) 由連 5 賣，今日轉為買超 2137 張。

台股集中市場今 (25) 日終場以 10978.85 點作收，成交值為 1137.25 億元。自營商買超 11.4 億元，投信買超 3.84 億元，外資及陸資買超 47.3 億元；三大法人合買 62.54 億元。外資今天期貨部分，淨多單增加 2849 口至 32340 口，整體籌碼向多方靠攏。

外資今日買超較多個股為中鋼、兆豐金、群創、中信金、南亞科、玉山金、臺企銀、華邦電、開發金以及富邦金；其中外資對中鋼及兆豐金買超張數都超過 1 萬張；今日外資賣超較多個股為華通、聯電、中環、華夏、仁寶、華新、嘉聯益、上銀、聯華、瀚宇博德。其中，外資對鴻海連 5 賣後，今天轉為買超 2137 張。

今日投信買超較多個股為台表科、國喬、新光鋼、兆豐金、臺企銀、欣興、正隆、玉山金、中鼎；光磊；賣超較多的個股為嘉聯益、華夏、智邦、微星、亞泥、中鴻、遠東市、強茂、瑞昱、乙盛 - KY。

自營商買超個股為欣興、華邦電、晶電、旺宏、中石化、隆達、中鴻、光磊、南亞科及大同；賣超個股為國喬、宏盛、元大金、台達化、長虹、中壽、台苯、中鼎及中環、潤泰新。

證券分析師黃漢成指出，台股今日盤面由矽晶圓、塑化類股以及風電概念股撐盤，包括台積電 (2330-TW) 及鴻海等權值股股價都收紅，加上近期外資在台股進行買超，且市場融資水位下降，台股大盤今日盤中一度站上 11000 點之上，顯示大盤仍為盤堅向上格局，且譜出類股先跌、先整理並先反彈等格局，將有助集中市場加權股價指數先上攻前波段高點的 11186 點位置。