台股盤後─多頭果粉不棄守 盤堅向上挑戰站穩11000點

雖然蘋果新 iPhone 在 21 日開賣，但目前台灣市場反應冷淡，雖然非蘋陣營節節進逼，但市場「果粉」仍不棄守，包括大立光 (3008-TW)、美律 (2439-TW)、可成 (2474-TW) 以及嘉聯益 (6153-TW) 股價型態今天都留下影線，大盤終場以 10978.85 點作收，成交值為 1137.25 億元。

證券分析師黃漢成說，今天台股盤面由矽晶圓、塑化以及風電概念股撐盤，包括台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 等重量級個股股價都收紅，加上近期外資在台股大幅進行買超，且市場融資水位下降，台股今天盤中一度站上 11000 點，展現盤堅向上格局，且譜出類股先跌、先整理並先反彈，有助集中市場加權股價指數先上攻前波段高點 11186 點位置。

台股今天早盤以 10959.56 點開出，下跌 12.85 點，股王大立光開低，以 3760 元開低後再向下探低到 3660 元，但終場留下影線並收在 3730 元，較前一交易日下跌 140 元或 3.62%；台積電股價在開平後力守紅盤，終場上漲 2 元以 263.5 元作收，成交量 2.42 萬張。

台股今天電子股成交比重降到 5 成，盤面主要以中小型股及反彈股帶動大盤走高，包括具選舉政策題材的風電概念股，成早盤領漲指標，台船、上緯投控、潤泰材、永冠 - KY 等盤中亮燈漲停，另外，世紀鋼、新光鋼也是上漲攻勢。

台股今日呈現小漲格局，加權股價指數收在 10978.85 點，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤將於近期內進行 10800-11000 點的區間震盪。

今天鴻海股價收盤上漲 0.3 元或 0.4%，以 76.1 元作收，成交量為 2.04 萬張。