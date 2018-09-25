群創引進大數據人資系統 以多元管道徵召百位跨國人才

因應高階顯示技術、整機製造銷售、車用以及新零售商機布局，群創 (3481) 發展大數據人資系統，於北、中、南三地舉行「三化人才」招募面談會，透過內部推薦、大數據媒合等多元管道徵召百位跨國人才。去年群創確立回歸整機製造營運主軸，2019-2020 年快速成長，整機事業需要機光電製造、系統、設備、銷售等多元人才，因應工業 4.0 發展，積極培育數學、統計系背景的人才，實現智能工廠百分之百 AI 人工智慧的世界。



群創去年開始發展大數據人資系統 (Smart HR)，透過 AI 與大數據分析，媒合對的人到對的職位上，AI 主導的智慧製造、智慧辦公與智慧供應鏈將從工廠延伸到日常生活，如火如荼推進群創 INX4.0。



全球自駕車與車聯網趨勢正夯，車用顯示器逐年快速成長之外，因應歐美智慧車的必要配備，群創設立獨家規劃「車用顯示器企業學位」，員工可前進德國理工重點大學，進行理論碩士研修，並於荷蘭據點累積與歐系車廠往來的實務經驗。