群創董座洪進揚：第三季營運改善有信心 接單能見度到年底

大陸新增產能良率瓶頸待克服，零組件又缺料，限制下半年面板有效產能開出，群創 (3481) 董事長洪進揚表示，下半年傳統旺季，近一個月以來 50 吋以下需求回溫，價格反彈，第三季營運比第二季改善有信心，目前市場需求量不是問題，接單能見度到今年底。洪進揚說，第二季庫存水位偏高，需求拉動慢，公司擔心下半年景氣持續疲弱，庫存壓力上升，用價格來去化庫存，外在環境有自願性、非自願性減產，驅動 IC、被動元件缺貨，連偏光板都因日本西部大雨也供應也吃緊，都是扭轉市況的轉捩點。



群創全年 TV Open-cell(半成品) 出貨量約 4 千萬片，一台整機出貨價格比同尺寸 TV Open-cell(半成品) 高出 40-50%；換言之，賣一台整機等於兩片 TV Open-cell 面板，因此在去年確立重返整機製造的策略。



群創總經理蕭志弘說，9 月整機出貨量約 50 萬台，今年全年出貨量達 200-300 萬台，明年可望倍增至 500-600 萬台，客戶數將由 3 家突破兩位數 (10 家)，整機出貨具有附加價值，對於面板面積平均出貨單價將會正面挹注。