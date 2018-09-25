【大行報告】摩根士丹利對新興市場看法由偏空轉為中性

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一表示，繼近期賣壓過後，該行對新興市場債券和貨幣的看法已由負面轉為中性，但其也警告道新興市場的情勢仍舊艱困。

“在龐大的賣壓出籠後，我們對新興市場的看法由偏空轉為中性，”策略師Jaes Lord在客戶報告中指出。“在六個月的熊市過後，我們可望見到市場暫告穩定一些。”

繼土耳其及阿根廷危機引發發展中經濟體資產湧現較大範圍賣壓之後，新興市場在夏季時期歷經煎熬。

在六個月的熊市過後，摩根士丹利預測市場可望暫告穩定一些，拜估值低落、投資者調整倉位及美元貶值之賜。

摩根士丹利補充稱，圍繞一些特殊問題的擔憂有所緩和，而提振投資者信心的應對政策增加，貿易似乎進一步增長。

“但中期內更多實質性風險升級意味著這一問題可能重新出現，構成強大阻力，因此我們並不認為市況轉為看漲。”

在所有高收益貨幣中，摩根士丹利稱它“看好”阿根廷、印尼和俄羅斯貨幣，對巴西貨幣的立場轉為中性。對於當地債務，該行分析師對墨西哥的看法為積極，對阿根廷、巴西和俄羅斯看法為中性。

“整體而言，我們認為當地市場更為強勁，因為市場定位改善，各國市場估值持續較低，而且預計美元呈疲勢，”該行補充稱。

對於新興市場硬貨幣債務，摩根士丹利預計收益率價差將收窄，因動蕩的夏季過後市場將迎來更多債券發行，從而令潛在漲勢受限。

債券發售在經歷沈寂的8月後，9月通常會反彈。但今年土耳其和阿根廷的貨幣危機，以及擔憂美國對俄羅斯的制裁風險上升，使得目前為止發債量大幅減少。

摩根士丹利並非唯一對新興市場持較積極看法的大銀行。高盛表示，投資者對新興市場資產的信心也趨堅穩。

“近來的價格走勢可能已幫助支撐市場對新興市場資產的信心，但我們註意到，過去兩周投資者對新興市場的聚焦點有明顯改變--從下檔風險轉向估值和‘機遇’，”高盛分析師Caesar Maasry在客戶報告中指出。

他表示，土耳其9月升息、美國通脹數據趨弱以及估值都已重新點燃“不慍不火的樂觀情緒”。

“我們仍傾向以股票做為‘反彈’的最佳布倉資產類別，並且發現巴西、智利、秘魯、韓國和中國提供了市場錯位和有利宏觀增長動能的良好組合。”Maasry並稱。

MSCI明晟新興市場股指.MSCIEF自年初以來已跌近10%。

路透倫敦9月24日