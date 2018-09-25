中美貿易戰將嚴重沖擊2019年全球石油需求--BP

據BP(BP.L)在亞洲的石油交易主管預測，美國對伊朗制裁將令全球石油供應在年底前都呈現吃緊局面，但中美貿易戰可能令2019年全球需求面臨威脅。

“我們正在進入2018年供應最緊張的階段...對伊朗制裁是主要因素，市場從現在到年底將會大幅收緊，”BP主管東半球供應和交易的高管Janet Kong對路透表示。

一位伊朗官員周一稱，沙特與俄羅斯不會大規模增加石油生產，因為缺乏備用產能。該官員預測油價可能進一步上漲。

Kong表示，對委內瑞拉的制裁也加劇了當地產量下滑，尼日利亞和利比亞生產中斷進一步壓縮供應，布蘭特原油在每桶80美元上方受到支撐。

“受供應沖擊的影響，市場短期基本面看來相當偏多；然而，當供應跟上來，且需求沖擊更加明顯時，明年市場會歷經新一波的再平衡，”她指出。

中美貿易戰升級已經導致全球市場震蕩，並引燃對明年全球經濟和大宗商品需求放緩的擔憂。

“進入2019年，我擔憂美中貿易戰所帶來的影響，其效應將慢慢顯現出來，”Kong指出。

“貿易戰的影響尚未真正反映在數據上，但隨著時間的推移，其效應將逐漸浮現。因此供應沖擊會非常劇烈且迅速顯現，而貿易戰的影響則會慢慢浮現。”

路透新加坡9月25日