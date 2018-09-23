美國樓市也不行了？八年來從未有這麼多賣家降價售房

過去三年，房地產市場一直是美國經濟的亮點之一，東海岸和西海岸地區的房價持續上漲。但現在，情況似乎發生了變化。

根據 CNBC 的報導，美國賣家正以多年來從未有過的速度降價出售。

報導援引房產經紀商 Redfin 的數據稱，在截至 9 月 16 日的四周之內，全美掛牌待售的住宅中有超過四分之一都降價了。這是該公司自 2010 年開始匯總該數據以來的最高數據。公司對「降價」的定義是價格降幅超過 1%、不到 50%。

值得注意的是，曾經最火爆的市場現在房價下跌的速度更快，特別是在西海岸。這種情景像極了 2008 年。

難以置信，對嗎？

事實上，最近華爾街見聞的很多文章早已提示了這種端倪。

美國 7 月二手房銷售總數創出近兩年半最低水平，為連續第 4 個月下降，是 2013 年以來的最長連跌期。其中，價格較低的二手房銷量暴跌，年增率降幅達到 17.9%。

美國二手房價格連續 77 個月年增率上漲、最近數月連創新高的勢頭也在 7 月份戛然而止，當月成屋售價中位值年增率增長 4.5% 至 26.96 萬美元，低於 6 月所創的 27.69 萬美元歷史峰值。

新房銷售同樣不容樂觀。7 月新屋銷售年化戶數創去年 10 月以來最低水平，是今年以來首次出現連續兩個月銷售下滑的態勢。其中，東北部地區新屋銷售銳減 52.3%，創 2015 年 9 月以來新低，是該地區自 2015 年年初以來最大的月度降幅。

從地區來看，南加州地區的樓市略微呈現出頹靡勢頭。6 月的房屋銷量降至四年來最低水平，銷售額下降了 1.1%。而從 1988 年以來，該地區房屋銷量在同期的平均增長達到 6%。新建房屋的銷售降溫尤為明顯，比往年 6 月的平均水平低 47%。

今年以來，美國房地產市場的表現一直不及整體經濟。

一方面，經過了長時間的上漲之後，美國房價已經被很多人認為高的離譜，另一方面，市場上可供出售的房屋供應正在增長——這對購買者來說是個好消息，但對賣家來說自然是個壞消息。

美國 8 月新屋開工 128.2 萬戶，創近三個月新高，環比飆升至 9.2%，更是創今年 1 月來新高。不過，營建許可降幅明顯，是自 2017 年 2 月以來最糟糕的一個月。這可能在一定程度上拖累短期內供應增長。

金融部落格 Zerohedge 給出的樓市降溫理由令人震驚：「我們生活在一個中產階級正在萎縮的時代，大多數家庭每月都在勉強度日。生活費用正在穩步上升，但薪水卻不高，這導致了中產階級兩頭承壓。」

這僅僅是一種「調整」，這是房地產市場另一場危機的開始？沒有答案……

『新聞來源／華爾街見聞』