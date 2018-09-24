〈Q4產業前瞻〉CPU遞延出貨 筆電量能可望加溫

英特爾 CPU 遞延出貨，對筆電品牌及代工廠在第 3 季是壞消息，不過分析師認為，雖然全年筆電出貨年增率還是負成長，但 CPI 遞延出貨效應，可能在第 4 季「溫和發酵」，有助筆電品牌及代工廠出貨表現。

法人認為，輝達新推出的顯卡，對華碩 (2357-TW) 第 4 季的筆電動能有加溫作用，代工廠英業達 (2356-TW) 第 4 季出貨只要季增持平，全年出貨年增率就可望增加至 7%。

集邦科技 TrendForce 認為，Intel CPU 供貨不足，使 8 月筆電供應出現約 5% 缺口，9 月增加為 5-10%，第 4 季供應缺口恐超過 1 成，供貨不足狀況最快要到 2019 年上半年，才可能全面緩解。

不過，集邦分析師曾姤涵指出，由於各品牌態度積極，第 3 季筆電出貨表仍然不錯，雖然第 3 季筆電出貨量季增率受 CPU 供貨影響，從 5 至 6% 下修為 3 至 4%，不過正因如此，出貨能量可望遞延至第 4 季「溫和發酵」，淡季出貨季減可望收斂。

宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖日前也提到，下半年季節性因素導致消費動能較上半年強，但美中貿易戰及 CPU 供應問題，對下半年營運添變數。

華碩 6 成營收來自電腦，法人認為，雖然新上市的 Nvidia 新版顯示卡，對於華碩第 4 季電腦營收有所助益，不過恐還是會受美中貿易戰、供應鏈短缺及歐洲中東等市場價格競爭影響，投下不利因素。

至於台廠筆電代工部份，法人估，廣達 (2382-TW) 第 3 季筆電出貨季增幅可達 5%、第 4 季約 7%，全年仍下滑約 1 成左右，英業達第 3 季出貨同樣微幅季增，第 4 季季增持平，全年出貨有望年增約 7%。