凱羿二大營運新動能待發 Q4營收成長可期

百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 今 (20) 日宣布，旗下自有品牌 Copper Chef 全系列鍋具在中國市場正式開賣，與北京優購、環球巨鯊兩大中國電視購物業者合作銷售，未來也將在淘寶、京東等電商平台上架，此外，全新商品已開發完成，將在歐美上市，推升新一波成長動能可期。

凱羿 8 月在台開賣自有品牌系列鍋具，首波在東森電視購物台就創下 40 分鐘內備貨銷售一空的好成績，而後成為電視購物熱銷夯品，帶動 8 月合併營收衝上 3.58 億元，月增 29.25%，年增 8.83%，終結連 5 月較去年同期衰退的態勢，也創今年以來單月次高成績，因此，在中國開賣後，法人樂觀看待挹注營收可期。

凱羿強調，不斷開發新產品是多年來保持穩健成長的關鍵，除了既有鍋具開發全新市場進行銷售，目前 WONDER COOKER 鋁壓鑄烤雞盤、REUSABLE 可重複使用卸妝棉和 LED 壁爐裝飾燈等新產品，均已開發完成，將陸續在美國和歐洲上市，成為另一波新成長動能

凱羿董事長蔡謀燦表示，Copper Chef 鍋具在北美創下銷售超過 2000 萬組佳績，旗下 9.5 吋多功能陶瓷不沾鍋更獲美國消費者票選為「美國 2018 年鍋具類年度最佳產品鍋具」，日前在台灣電視購物台首賣立即造成搶購風潮，因此，為進軍中國市場注入一劑強心針。

為提升品牌知名度，凱羿邀請台灣綜藝天王吳宗憲和 Sandy 父女檔擔任 Copper Chef 兩岸代言人，由於在中國鍋具市場目前並沒有強勢領先品牌，尚處百家爭鳴的情況下，目標在兩年內成為兩岸熱銷鍋具品牌之一。