【馮冠華專欄】美股氣勢如虹，美滙急回，估計港股也會受惠

9 月 21 日推介 - 中銀香港 （2388）

1）上日港股市況總結：恆指週四反覆造好。指數在高開約 200 點後曾因 A 股走弱而轉升為跌，但 A 股收盤後走勢又改善，最終報 27478 點，上漲 70 點並錄三連升。大市成交在沒有北水下按日下跌約 10% 至 868 億。藍籌股 27 升 21 跌 2 持平。



板塊方面，中資及本地電訊股、內銀及本地銀行、內險、資源、油服及內航股表現較好；相反，公用股、醫藥、石油及本地地產股則見沽壓。做空方面，佔大市成交回落至 13.0%。牛熊証街貨最新比例維持在 41:59，重貨區方面，熊証重貨區再上移至 27700-27749，牛証也上移至 27000-27049。

簡評：恆指高開後未能進一步攀升是失望，但在倒跌後能回升，並與 A 股背馳則是難得的驚喜。整體而言，在北水缺席及已二連升下，表現已算不俗。成交在扣除北上貢獻後大至持平。做空再回落及公用股受壓，是對看多的投資者喜訊。仍在虧損的美團（3690）能在首掛報升，相信也會對市場氣氛有所幫助；海底撈（6862）的供應商頤海（1579）又有望回復強勢。



昨天藍籌升跌接近參半，但權重股普遍造好，如昨天所寫，金融股有機會繼續扮演反彈的領頭羊。本地銀行走強而地產公司下跌，明顯地預示香港離加息的日子不遠了 - 中銀香港（2388）有留意價值。兩地的電訊股是近期港股的主角，本地電訊在加價潮及新 iPhone 憧憬下應尚有上升空間，中移動（941）則在積弱多年及數據收入颷升下也有重估價值。不欲高追的投資者可關注落後的電盈（8）及中電信（728）。昨天推介的小米（1810）及中金（3908）均逆市下跌，但跌幅尚算溫和，仍舊看好。



至於大市，預計恆指在道指創新高後，理應高開，能否進一步上升又是要看 A 股表現。美滙下跌對新興市場應有幫助，且看 A 股昨天是不是健康的整固，今天再展升浪了。

2）美股上日市況總結：美國就業數據較預期好，加上巿場逐步消化貿易戰的憂慮，美股三大指數週四全面造好。道指上升 251 點或 0.95%，創 1 月後新高。標指和納指則分別上升 0.78% 及 0.98%。美滙指數下跌 0.68% 至 93.9，十年期國債債息約持平 3.065%，紐約期油在川普推文壓油價後回軟，下跌約 0.44%，港股 ADR 上升 220 點，相當於恆 27697 點水平，當中，滙豐及中銀香港均漲逾 2%，前者更突破 $70 大關，折合約 $70.26。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

李嘉誠及其長子李澤鉅在周二（18 日）及周三（19 日）再度增持長實（1113）股份，計及早前的增持行動，兩人自 9 月 6 日起，連續 10 個交易日增持長實合共 2070.15 萬股，涉資約 11.8 億元。

騰訊（700）連續第 10 個交易日進行回購。騰訊昨天以每股 321.4 元至 327.2 元，回購 12.2 萬股，作價約 3952.12 萬元。

4）新股訊息 ：

家居用品公司新昌創展（1781）今天起招股，招股價介乎 1 元至 1.2 元，每手 2000 股。

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