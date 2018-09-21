蘋果將不再使用三鏡頭 大立光再評等、目標價再遭外資下調

大立光 (3008-TW) 受蘋果平價手機銷量占比恐過高，市場擔憂營運獲利將連帶受到影響，美系外資報告指出，蘋果手機 2019 年可能不使用三鏡頭，取而代之的是非蘋陣營積極崛起，持續影響大立光獲利表現，將大立光目標價從原本的 4700 元、中立評等，降為 3300 元、劣於大盤。

外資報告指出，非蘋陣營積極開發三鏡頭技術，吸引蘋果族群轉換使用非蘋陣營手機，蘋果則可能傾向使用 ISP 影像處理技術、影像處理演算法、神經網絡 (Neural Engine) 等方式提高畫質，而非使用三鏡頭。

外資分析，蘋果越來越不可能在 2019 使用三鏡頭產品，反而會透過 AI 演算法或是更有力的運算晶片達成。此次推出的平價 iPhone XR 就像是一個軟體整合的實機範例，用來跟 iPhone XS 雙鏡頭效果做對照。

外資認為，大立光近期股價回檔，主要是反映對蘋果新機銷售的不確定性，外界推估，如果 iPhone XR 跟 XS 的出貨比重為 55:35，對大立光今明兩年 EPS 影響約在 1% 內，而這還是在蘋果明年即將使用三鏡頭的前提之下，因此外資認為，這個前提恐需要被修正。

相比之下，非蘋陣營積極提升硬體效能，包括已經打入華為供應鏈的鏡片廠舜宇，同時已經是三星的供應鏈之一，三星可能在第 4 季就推出三鏡頭 A 系列手機，2019 的旗艦機 S10 將持續沿用三鏡頭設計。

外資指出，對大立光降評並調整目標價，主要是建立在未來蘋果可能不再使用三鏡頭的預估上。而非蘋的華為則可能在 2020 年會推出四鏡頭旗艦機。

外資報告評估，由於去年同期大立光遭到蘋果及 OPPO、Vivo 砍單，今年第 4 季如果蘋果新機銷售順利，加上中國 OEM 訂單持續，還是看好年增率正成長可期。